október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulók
Gyász

1 órája

Szívszorító fotók: elnémultak a motorok, eltemették az aranyszívű legendát, Pongi Papát

Címkék#Turul Népe Motoros Egyesület#Pongrácz József#Síkvölgyi temető#Pongi Papa#temetés#gyász

Október 22-én, szerdán vettek végső búcsút barátai, motoros társai és tisztelői Pongrácz Józseftől. A Turul Népe Motoros Egyesület tagjai motorral és autóval kísérték utolsó útjára a szeretett Pongi Papát, akinek neve évtizedeken alatt összeforrt Tatabánya motoros életével, valamint a jótékonysággal.

Bajcsy Tünde

A motorok zúgása, a feketébe öltözött tömeg és a csendes főhajtások egyszerre jelezték: Tatabánya egy meghatározó alakjától búcsúzott. A Turul Népe Motoros Egyesület tagjai, barátok és tisztelők gyűltek össze az ország több pontjáról,, hogy közösen kísérjék utolsó útjára Pongrácz Józsefet, a közösség szeretett tagját, akit mindenki csak Pongi Papaként ismert.

Pongi papa utolsó útja - megható pillanatok és motorbőgés kísérte őt.
Pongi papa utolsó útja - megható pillanatok és motorbőgés kísérte őt.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Pongi Papa utolsó útja

A menet a Széchenyi útról indult, majd a városon áthaladva érkezett meg a Síkvölgyi temetőbe, ahol hatalmas tömeg rótta le kegyeletét. A motorok hangja egyszerre szólt tiszteletadásként és búcsúként – ahogy azt Pongi Papa is szerette volna.

A szertartáson nem volt pap, egy közeli ismerős mondott megható beszédet, felidézve az elhunyt életét, emberségét és a motoros közösségért végzett munkáját.

Közkedvelt motorostól búcsúztak

Pongrácz József, „Pongi Papa” 72 éves korában hunyt el. Évtizedeken át aktívan részt vett Tatabánya motoros közösségének életében, túrákat és találkozókat szervezett, jótékonysági programokat. Sokan ismerték, em csak a városban és környékén. Nevét a helyi motoros életben mindenki ismerte, emlékét barátai és társai őrzik tovább. 

GALÉRIA: Végső búcsút vettek Ponti papától (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A gyászolók fényképeket, történeteket és mosolygós pillanatokat osztottak meg egymással, miközben a motoros közösség összetartása ismét megmutatkozott.

A Síkvölgyi temetőben rendezett búcsúztatáson a gyászolók hosszú sorokban helyezték el koszorúikat és virágaikat az urna mellett. A temető ravatalozóját szinte teljesen beborították a színes szalagok és virágkompozíciók, melyek mind azt jelezték: sokan szerették, és sokak életében nyomot hagyott Pongi Papa. A motorok zúgása után néma csend borult a temetőre — a főhajtások, az összefonódó kezek és a mécsesek fénye adták meg a búcsú méltóságát.

Egy motor pedig már az örökkévalóban dübörög tovább...

 

