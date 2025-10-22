Szívszorító fotók: elnémultak a motorok, eltemették az aranyszívű legendát, Pongi Papát

A motorok zúgása, a feketébe öltözött tömeg és a csendes főhajtások egyszerre jelezték: Tatabánya egy meghatározó alakjától búcsúzott. A Turul Népe Motoros Egyesület tagjai, barátok és tisztelők gyűltek össze az ország több pontjáról,, hogy közösen kísérjék utolsó útjára Pongrácz Józsefet, a közösség szeretett tagját, akit mindenki csak Pongi Papaként ismert.

Pongi papa utolsó útja - megható pillanatok és motorbőgés kísérte őt.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Pongi Papa utolsó útja

A menet a Széchenyi útról indult, majd a városon áthaladva érkezett meg a Síkvölgyi temetőbe, ahol hatalmas tömeg rótta le kegyeletét. A motorok hangja egyszerre szólt tiszteletadásként és búcsúként – ahogy azt Pongi Papa is szerette volna.

A szertartáson nem volt pap, egy közeli ismerős mondott megható beszédet, felidézve az elhunyt életét, emberségét és a motoros közösségért végzett munkáját.

Közkedvelt motorostól búcsúztak

Pongrácz József, „Pongi Papa” 72 éves korában hunyt el. Évtizedeken át aktívan részt vett Tatabánya motoros közösségének életében, túrákat és találkozókat szervezett, jótékonysági programokat. Sokan ismerték, em csak a városban és környékén. Nevét a helyi motoros életben mindenki ismerte, emlékét barátai és társai őrzik tovább.