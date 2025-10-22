1 órája
Szívszorító fotók: elnémultak a motorok, eltemették az aranyszívű legendát, Pongi Papát
Október 22-én, szerdán vettek végső búcsút barátai, motoros társai és tisztelői Pongrácz Józseftől. A Turul Népe Motoros Egyesület tagjai motorral és autóval kísérték utolsó útjára a szeretett Pongi Papát, akinek neve évtizedeken alatt összeforrt Tatabánya motoros életével, valamint a jótékonysággal.
A motorok zúgása, a feketébe öltözött tömeg és a csendes főhajtások egyszerre jelezték: Tatabánya egy meghatározó alakjától búcsúzott. A Turul Népe Motoros Egyesület tagjai, barátok és tisztelők gyűltek össze az ország több pontjáról,, hogy közösen kísérjék utolsó útjára Pongrácz Józsefet, a közösség szeretett tagját, akit mindenki csak Pongi Papaként ismert.
Pongi Papa utolsó útja
A menet a Széchenyi útról indult, majd a városon áthaladva érkezett meg a Síkvölgyi temetőbe, ahol hatalmas tömeg rótta le kegyeletét. A motorok hangja egyszerre szólt tiszteletadásként és búcsúként – ahogy azt Pongi Papa is szerette volna.
A szertartáson nem volt pap, egy közeli ismerős mondott megható beszédet, felidézve az elhunyt életét, emberségét és a motoros közösségért végzett munkáját.
Közkedvelt motorostól búcsúztak
Pongrácz József, „Pongi Papa” 72 éves korában hunyt el. Évtizedeken át aktívan részt vett Tatabánya motoros közösségének életében, túrákat és találkozókat szervezett, jótékonysági programokat. Sokan ismerték, em csak a városban és környékén. Nevét a helyi motoros életben mindenki ismerte, emlékét barátai és társai őrzik tovább.
A gyászolók fényképeket, történeteket és mosolygós pillanatokat osztottak meg egymással, miközben a motoros közösség összetartása ismét megmutatkozott.
A Síkvölgyi temetőben rendezett búcsúztatáson a gyászolók hosszú sorokban helyezték el koszorúikat és virágaikat az urna mellett. A temető ravatalozóját szinte teljesen beborították a színes szalagok és virágkompozíciók, melyek mind azt jelezték: sokan szerették, és sokak életében nyomot hagyott Pongi Papa. A motorok zúgása után néma csend borult a temetőre — a főhajtások, az összefonódó kezek és a mécsesek fénye adták meg a búcsú méltóságát.
Egy motor pedig már az örökkévalóban dübörög tovább...