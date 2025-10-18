1 órája
A pókok jól öltözött gavallérja - az egyik legszebb magyar pókfaj, mégsem ismerik
Abban nagyon sokan egyetértenek, hogy a pókok nem tartoznak azon állatfajok közé, amelyekre gyakorta használjuk a "szép" jelzőt. De bizony élnek olyan fajok, amelyek színeikkel, pompájukkal kivívták, hogy még a pókoktól kellemetlenkedők is elismerjék: nem olyan csúnya, ahhoz képest, hogy pók. Íme, a bikapók, a magyar sztyeppék vörös "tigrise".
A skarlátvörös színekben pompázó bikapókok látványa, a természet egyik kincse a számtalan közül. Ezek az apró, 1-1,5 centiméteres kis apróságok valóságos ékszerekként járják a szikes pusztákat, a nőstényeket kutatva, habár a leányzók sokkal inkább komor sötét színűek, mintsem élénk pirosak. Ugyan szarvaik nincsenek, nevüket mégis kiérdemelték, a veszély esetén tanúsított, felágaskodó pozitúrájukkal.
A pókok vörös lovagja - a skarlát bikapók
Mielőtt azt gondolnánk, hogy túl egyszerű, bikapók Magyarországon nem is egy faj van, hanem három. A sárgafejű, a deres illetve a skarlát bikapók. Ez utóbbi talán a leggyakoribb, de mindegyikről elmondható, hogy speciális élőhelyigényük, és szezonális életszakaszuk miatt, egyaránt ritkák. Így megnyugodhat mindenki: ez nem az a pók, amelyikkel a szobában gyakran találkozhatunk. És hogy a bikapók veszélyes-e? Az ember iránti jámborságát mi sem tükrözi jobban, minthogy hanyatt-homlok menekül előlünk, ha csak teheti. De ezzel akkor se éljünk vissza, ha esetleg a lakásba téved: hazánkban ugyanis mindhárom fajuk védett.
Bár badarság lenne azt állítani, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tévedhet be egy-egy természetközeli ház portájára, de az bizonyos, hogy nem tartozik a hideg elől behúzódó fajok közé.
Riezing Norbert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre elmondta, hogy már régóta szeretett volna egy fotót készíteni, a kint csámborgó hímekről, de csak idén sikerült először lencsevégre kapnia.
A szakember elmondása alapján, a skarlát bikapók (Eresus kollari) leginkább a melegebb, száraz napsütötte homokpusztákon, sziklagyepeken, sztyepp lejtőkön és a velük határos erdőszegélyekben él. Földbe vájt üregeket készít magának, amelyet selyemszálakkal bélel ki. Ez a selyemcsöves lakás egyszerre szolgál búvóhelyként és vadászhelyül – a pók a bejárat közelében várja, hogy apró rovarok a háló szélére tévedjenek.
A másik két bikapók-fajjal ellentétben, a skarlát bikapók ilyenkor, ősszel látható, pontosabban csak a hímje, ugyanis a nőstény ideje nagy részét a saját maga által készített üregben tölti - tette hozzá Norbert.
A hímek párzás céljából kerekednek fel, és addig kutatnak a nőstények után, amíg azok meg nem lesznek. Ez után a hím beköltözik a nőstény mellé, ahol a párzás után elpusztul.
Morbid anyai gondviselésre épülő dinasztia
A nőstény özvegyekké avanzsálván, lerakja petecsomóját, melyet vigyázva, felkészül a saját élete végét jelentő enzimek termelésére. Annak érdekében, hogy a kikelő apróságoknak legyen mit enniük, a nőstény feloldja belsőségeit, és rövid időn belül elpusztul. A bikapók-csemeték, világra jöttük után, felfalják anyjuk élettelen testét, hogy abból megerősödve, jobb esélyekkel induljanak a vad természetnek.
És ím, a körforgás elején találjuk magunkat: a felcseperedő pókfiókák nőstényei idővel elvermelik magukat egy gondosan kiásott üregben, a hímek pedig a következő ősz beálltával, felkerekednek, hogy beteljesítsék generációjuk feladatát.
A bikapók tehát nem betolakodó, hanem a magyar természet egyik ritka, színpompás kincse. Ha szerencsénk van, és megpillantjuk egy réten vagy homokos domboldalon, érdemes megállni egy pillanatra, és megcsodálni – hiszen egy igazán különleges élőlénnyel találkozunk, aki fontos szerepet játszik az ökoszisztéma egyensúlyában.