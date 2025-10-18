A pókok jól öltözött gavallérja - az egyik legszebb magyar pókfaj, mégsem ismerik

A skarlátvörös színekben pompázó bikapókok látványa, a természet egyik kincse a számtalan közül. Ezek az apró, 1-1,5 centiméteres kis apróságok valóságos ékszerekként járják a szikes pusztákat, a nőstényeket kutatva, habár a leányzók sokkal inkább komor sötét színűek, mintsem élénk pirosak. Ugyan szarvaik nincsenek, nevüket mégis kiérdemelték, a veszély esetén tanúsított, felágaskodó pozitúrájukkal.

A skarlát bikapók hímje merőben eltér a többi pók színvilágától

Fotó: Riezing Norbert

A pókok vörös lovagja - a skarlát bikapók

Mielőtt azt gondolnánk, hogy túl egyszerű, bikapók Magyarországon nem is egy faj van, hanem három. A sárgafejű, a deres illetve a skarlát bikapók. Ez utóbbi talán a leggyakoribb, de mindegyikről elmondható, hogy speciális élőhelyigényük, és szezonális életszakaszuk miatt, egyaránt ritkák. Így megnyugodhat mindenki: ez nem az a pók, amelyikkel a szobában gyakran találkozhatunk. És hogy a bikapók veszélyes-e? Az ember iránti jámborságát mi sem tükrözi jobban, minthogy hanyatt-homlok menekül előlünk, ha csak teheti. De ezzel akkor se éljünk vissza, ha esetleg a lakásba téved: hazánkban ugyanis mindhárom fajuk védett.

Bár badarság lenne azt állítani, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tévedhet be egy-egy természetközeli ház portájára, de az bizonyos, hogy nem tartozik a hideg elől behúzódó fajok közé.

Riezing Norbert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre elmondta, hogy már régóta szeretett volna egy fotót készíteni, a kint csámborgó hímekről, de csak idén sikerült először lencsevégre kapnia.

A szakember elmondása alapján, a skarlát bikapók (Eresus kollari) leginkább a melegebb, száraz napsütötte homokpusztákon, sziklagyepeken, sztyepp lejtőkön és a velük határos erdőszegélyekben él. Földbe vájt üregeket készít magának, amelyet selyemszálakkal bélel ki. Ez a selyemcsöves lakás egyszerre szolgál búvóhelyként és vadászhelyül – a pók a bejárat közelében várja, hogy apró rovarok a háló szélére tévedjenek.

A másik két bikapók-fajjal ellentétben, a skarlát bikapók ilyenkor, ősszel látható, pontosabban csak a hímje, ugyanis a nőstény ideje nagy részét a saját maga által készített üregben tölti - tette hozzá Norbert.