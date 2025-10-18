október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Te láttad már?

1 órája

A pókok jól öltözött gavallérja - az egyik legszebb magyar pókfaj, mégsem ismerik

Címkék#veszélyes#Magyarország#pók#legszebb

Abban nagyon sokan egyetértenek, hogy a pókok nem tartoznak azon állatfajok közé, amelyekre gyakorta használjuk a "szép" jelzőt. De bizony élnek olyan fajok, amelyek színeikkel, pompájukkal kivívták, hogy még a pókoktól kellemetlenkedők is elismerjék: nem olyan csúnya, ahhoz képest, hogy pók. Íme, a bikapók, a magyar sztyeppék vörös "tigrise".

Petrovics Milán

A skarlátvörös színekben pompázó bikapókok látványa, a természet egyik kincse a számtalan közül. Ezek az apró, 1-1,5 centiméteres kis apróságok valóságos ékszerekként járják a szikes pusztákat, a nőstényeket kutatva, habár a leányzók sokkal inkább komor sötét színűek, mintsem élénk pirosak. Ugyan szarvaik nincsenek, nevüket mégis kiérdemelték, a veszély esetén tanúsított, felágaskodó pozitúrájukkal.

bikapók
A skarlát bikapók hímje merőben eltér a többi pók színvilágától 
Fotó: Riezing Norbert

A pókok vörös lovagja - a skarlát bikapók 

Mielőtt azt gondolnánk, hogy túl egyszerű, bikapók Magyarországon nem is egy faj van, hanem három. A sárgafejű, a deres illetve a skarlát bikapók. Ez utóbbi talán a leggyakoribb, de mindegyikről elmondható, hogy speciális élőhelyigényük, és szezonális életszakaszuk miatt, egyaránt ritkák. Így megnyugodhat mindenki: ez nem az a pók, amelyikkel a szobában gyakran találkozhatunk. És hogy a bikapók veszélyes-e? Az ember iránti jámborságát mi sem tükrözi jobban, minthogy hanyatt-homlok menekül előlünk, ha csak teheti. De ezzel akkor se éljünk vissza, ha esetleg a lakásba téved: hazánkban ugyanis mindhárom fajuk védett.

Bár badarság lenne azt állítani, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tévedhet be egy-egy természetközeli ház portájára, de az bizonyos, hogy nem tartozik a hideg elől behúzódó fajok közé. 
Riezing Norbert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre elmondta, hogy már régóta szeretett volna egy fotót készíteni, a kint csámborgó hímekről, de csak idén sikerült először lencsevégre kapnia. 

A szakember elmondása alapján, a skarlát bikapók (Eresus kollari) leginkább a melegebb, száraz napsütötte homokpusztákon, sziklagyepeken, sztyepp lejtőkön és a velük határos erdőszegélyekben él. Földbe vájt üregeket készít magának, amelyet selyemszálakkal bélel ki. Ez a selyemcsöves lakás egyszerre szolgál búvóhelyként és vadászhelyül – a pók a bejárat közelében várja, hogy apró rovarok a háló szélére tévedjenek.

A másik két bikapók-fajjal ellentétben, a skarlát bikapók ilyenkor, ősszel látható, pontosabban csak a hímje, ugyanis a nőstény ideje nagy részét a saját maga által készített üregben tölti - tette hozzá Norbert. 

A hímek párzás céljából kerekednek fel, és addig kutatnak a nőstények után, amíg azok meg nem lesznek. Ez után a hím beköltözik a nőstény mellé, ahol a párzás után elpusztul. 

Az alig néhány centiméteres hím veszélytelen az emberre nézve
Fotó: Petrovics Milán

Morbid anyai gondviselésre épülő dinasztia 

A nőstény özvegyekké avanzsálván, lerakja petecsomóját, melyet vigyázva, felkészül a saját élete végét jelentő enzimek termelésére. Annak érdekében, hogy a kikelő apróságoknak legyen mit enniük, a nőstény feloldja belsőségeit, és rövid időn belül elpusztul. A bikapók-csemeték, világra jöttük után, felfalják anyjuk élettelen testét, hogy abból megerősödve, jobb esélyekkel induljanak a vad természetnek. 
És ím, a körforgás elején találjuk magunkat: a felcseperedő pókfiókák nőstényei idővel elvermelik magukat egy gondosan kiásott üregben, a hímek pedig a következő ősz beálltával, felkerekednek, hogy beteljesítsék generációjuk feladatát. 

A bikapók tehát nem betolakodó, hanem a magyar természet egyik ritka, színpompás kincse. Ha szerencsénk van, és megpillantjuk egy réten vagy homokos domboldalon, érdemes megállni egy pillanatra, és megcsodálni – hiszen egy igazán különleges élőlénnyel találkozunk, aki fontos szerepet játszik az ökoszisztéma egyensúlyában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu