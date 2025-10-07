október 7., kedd

Gombászat

1 órája

Nem is olyan könnyű gombászni - de a pöfeteg megérte a mászást!

Címkék#gomba#türelem#pöfeteggomba#Magyarország#gombászat

Valahol a fák között, ahol a fény táncol a leveleken, ma valami különlegesre bukkantunk. Az őszi erdő ilyenkor másképp lélegzik - minden nesz, minden illat egy újabb mesét suttog. A pöfetegek nyomában járva kicsit megáll az idő, és csak a természet hangjai maradnak.

Varga Panna

A hűvös reggel párás lehelete még a fák között ült, amikor kosárral a kézben elindultunk a csendbe. Az avar ropogása, a moha illata és a dér csillanása vezette az utunkat - és egyszer csak ott voltak. Apró, fehér gömbök, mintha a föld sóhajtott volna egyet, és pöfetegeket lehelt volna magából.

Pöfeteg
Pöfetegek nyomában - Gerecsében az Óriási pöfeteg
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Őszi gombászás az erdő mélyén: Pöfeteg

Nem a ritka gombafajokat kerestük, nem a zsákmány számított. Inkább az a pillanat, amikor rátalálsz valamire, ami csak azé az egy napé, csak ott, csak neked mutatja meg magát. A napfény áttört a lombokon, és megcsillant a gömbök bársonyos felszínén - a természet egy pillanatra szoborrá dermedt.

A kameránk most is ott volt velünk, és megörökítette ezt a röpke varázslatot. Nézd meg a videón, hogyan születik mese az őszi erdő mélyén, a pöfetegek között.

Fontos tudnivalók a pöfetegről

A pöfetegek a csiperkefélék családjába tartoznak, és több fajuk is előfordul Magyarországon: az óriás pöfeteg (Calvatia gigantea), a bimbós pöfeteg, valamint kisebb rokonaik, mint a szürke vagy gyűrűs pöfeteg.

Hogyan ismerheted fel?

  • Alakja: gömb vagy tojásdad, gyakran hófehér színű.
  • Méret: a fiatal példányok néhány centisek, az óriás pöfeteg azonban akár 20-40 centiméter átmérőjű is lehet.
  • Húsa: csak addig ehető, amíg tömör, fehér és egynemű belsejű. Amint sárgulni, barnulni vagy porlani kezd, már nem fogyasztható.

Hol és mikor érdemes keresni?

  • Időszak: júliustól októberig terem, leginkább esők után, párás napokon.
  • Élőhely: réteken, erdőszéleken, legelőkön, nem a mély erdőben, hanem inkább napfényes, füves területeken található.
  • Talaj: szereti a humuszban gazdag, enyhén nedves, laza talajt.

A Gerecse környéke ideális élőhelye, főleg, ha az előző napokban csapadék is volt.

Fontos figyelmeztetés

  • Soha ne gyűjts ismeretlen gombát szakellenőri vizsgálat nélkül!
  • Egyes fiatal, zárt kalapú mérgező gombák (pl. a galócák) könnyen összetéveszthetők a kisebb pöfetegekkel.
  • A pöfeteg biztonságos fogyasztásához a belsejének hófehér, rugalmas állagúnak kell lennie - ha sárga vagy foltos, már nem ehető.

Konyhai érdekesség:

A fiatal óriás pöfeteg különleges csemege:

  • Szeletelve, rántva vagy vajon sütve is fogyasztható.
  • Íze semleges, ezért fűszerezéssel, fokhagymával, friss zöld fűszerekkel lesz igazán finom.
  • Egyesek szerint állagra a rántott camembert és a rántott karfiol között helyezkedik el.

A gombászás egyszerre természetjárás és figyelempróba. A pöfeteg megtalálása mindig kis szerencse, kis tudás, és sok türelem kérdése - de aki egyszer megtalálja, az tudja: ez az egyik legvarázslatosabb ajándék, amit az őszi erdő adhat.

Aki ilyenkor gombászni megy, valójában nem is gombát talál, hanem történeteket. Egy darabot a csodából, amit az erdő minden ősszel újra és újra elmesél.

 

