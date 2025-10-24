1 órája
Fotókon és videón az ország egyik legjobb hotele: beleszeretett a Platánba a Michelin
Ahogy a Tatai-vár árnyékában megcsillan a napfény a tükrös spa-falak felületén, bent a Platán Manor szobáiban a természet finom ritmusa folytatódik. A Platán Udvarház ma már nemcsak gasztronómiai, hanem belsőépítészeti fogalom is. Most megmutatjuk a világhírű belsőtervező által megálmodott szobákat.
Mint arról a közelmúltban írtunk, a Michelin Guide új Michelin Keys válogatásába 13 magyarországi szállodát válogattak be, köztük a tatai Platán Udvarházat. Most pedig megmutatjuk, milyen belülről a hely. Aki egyszer belép a Platán Udvarház szobáiba, azonnal érzi: ez nem csupán egy szálláshely, hanem élmény, amely a természet közelségét, a műemléki környezet tiszteletét és a modern luxus kényelmét egyesíti. A Tatai -vár közvetlen szomszédságában fekvő, Michelin-Key elismerést is begyűjtő Platán Manor épületeggyüttese a magyar belsőépítészet egyik gyöngyszeme, amelyet a nemzetközileg elismert Varró Zoltán álmodott meg.
A tervező neve ismerősen cseng a szakmában: többek között az Aria Hotel Budapest, a Mystery Hotel és a két Michelin-csillagos Onyx étterem belső tereit is ő jegyzi. New York-i Gold Key Awarddal kitüntetet Varró Zoltán azonban nem csupán tervezőként, hanem a hely rendszeres vendégeként is személyes kötődéssel alkotta meg a Platán tatai világát – olyat, amelyben a kényelem és a természet egyensúlya uralkodik.
A Platán Udvarház együtt él a természettel
A Platán Manor szobái egy-egy önálló történetet mesélnek: természetes anyagok, kézzel készült bútorok, finom, meleg tónusú burkolatok és organikus formák jellemzik őket. Minden apró részlet – a szaniterektől a textíliákig – gondosan megválasztott, hogy a vendég a harmónia és nyugalom világába léphessen be. A fa, a kő, a tükör és a fény játéka mind a tatai táj ihletését hordozza.
Varga Vivien, a Platán menedzsere a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a belsőépítészet nem öncélú: a Platán Udvarház a környezetével együtt él. A vár melletti Mirror Spa például a természetvédelmi és műemléki elvek maximális tiszteletben tartásával valósult meg. A Varró Zoltán által tervezett lebegő sétányok, fa burkolatú teraszok és tükrös rekreációs terek úgy simulnak a várárok környezetébe, hogy szinte láthatatlanul emelik ki annak szépségét.
Tata szívéből a világ élvonalába – a Platán sikere töretlen
A tükörfelületeken Kókay Szabolcs természetfestő madárillusztrációi kaptak helyet – ezek nemcsak díszítőelemek, hanem védelmet is nyújtanak a várárok madarainak az ütközések elkerülésére. A projekt minden részlete a természet és az épített örökség közötti párbeszédről szól: a növénytelepítéseket helyi természetvédőkkel együtt valósítják meg, a várfalakat pedig megtisztították, kivilágították, hogy este is láthatóvá váljanak.
GALÉRIA: Képeken a Platán Tata lenyűgöző, világhírű enteriőrje (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A Platán nemcsak a gasztronómia, hanem a környezettudatos városszépítés szimbóluma is lett Tatán. Az Udvarház, a Pesti István nevévél fémjelzett két Michelin-csillagos Gourmet Étterem és a Mirror Spa együttese egy álomszép, mégis letisztult koncepciót képvisel – olyat, amelyben a múlt, a természet és a modern design egymásra talál.
Ezt se hagyd ki: ennyibe kerül egy éjszaka a tatai Michelin kulcsos hotelben