Fotókon és videón az ország egyik legjobb hotele: beleszeretett a Platánba a Michelin

Mint arról a közelmúltban írtunk, a Michelin Guide új Michelin Keys válogatásába 13 magyarországi szállodát válogattak be, köztük a tatai Platán Udvarházat. Most pedig megmutatjuk, milyen belülről a hely. Aki egyszer belép a Platán Udvarház szobáiba, azonnal érzi: ez nem csupán egy szálláshely, hanem élmény, amely a természet közelségét, a műemléki környezet tiszteletét és a modern luxus kényelmét egyesíti. A Tatai -vár közvetlen szomszédságában fekvő, Michelin-Key elismerést is begyűjtő Platán Manor épületeggyüttese a magyar belsőépítészet egyik gyöngyszeme, amelyet a nemzetközileg elismert Varró Zoltán álmodott meg.

A tervező neve ismerősen cseng a szakmában: többek között az Aria Hotel Budapest, a Mystery Hotel és a két Michelin-csillagos Onyx étterem belső tereit is ő jegyzi. New York-i Gold Key Awarddal kitüntetet Varró Zoltán azonban nem csupán tervezőként, hanem a hely rendszeres vendégeként is személyes kötődéssel alkotta meg a Platán tatai világát – olyat, amelyben a kényelem és a természet egyensúlya uralkodik.

A Platán Udvarház együtt él a természettel

A Platán Manor szobái egy-egy önálló történetet mesélnek: természetes anyagok, kézzel készült bútorok, finom, meleg tónusú burkolatok és organikus formák jellemzik őket. Minden apró részlet – a szaniterektől a textíliákig – gondosan megválasztott, hogy a vendég a harmónia és nyugalom világába léphessen be. A fa, a kő, a tükör és a fény játéka mind a tatai táj ihletését hordozza.

Varga Vivien, a Platán menedzsere a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a belsőépítészet nem öncélú: a Platán Udvarház a környezetével együtt él. A vár melletti Mirror Spa például a természetvédelmi és műemléki elvek maximális tiszteletben tartásával valósult meg. A Varró Zoltán által tervezett lebegő sétányok, fa burkolatú teraszok és tükrös rekreációs terek úgy simulnak a várárok környezetébe, hogy szinte láthatatlanul emelik ki annak szépségét.