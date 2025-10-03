Megújul a Tommaso – így változik Tatabánya egyik kedvenc pizzériája

A Tommaso pizzéria bővíti jelenlétét a városban: a meglévő egység mellé egy második helyet is megnyitnak. A döntés nem véletlen, hiszen a vendégek régóta szerették volna, hogy a pizza kiszállítása több városrészbe is elérjen, sokan ugyanis eddig hiába vágytak kedvencükre, kimaradtak a szállítási körből.

A város kedvenc pizzája már több helyen is elérhető

Pizza-rajongók öröme: második helyet nyit a Tommaso

Az új pizzéria a város központibb részén, Dózsakertben, a korábbi Blöff Burger helyén lesz megtalálható. A vendégeket nemcsak a megszokott nápolyi stílusú pizzák és szendvicsek várják, hanem újdonságként pizzatekercs, valamint szélesebb italválaszték is – köztük csapolt sörök és koktélok. A hétvégéken hosszabb nyitvatartással készülnek, így akár késő este is lehet majd rendelni vagy beülni.

A pizzák mellett, más ínyencségek is szerepelnek az étlapon

A cél, hogy a Tommaso pizzái még több emberhez eljussanak, és azok is élvezhessék a minőségi olasz alapanyagokkal készült finomságokat, akik eddig a kiszállítási körön kívül estek. A csapat emellett tervezi, hogy idővel különleges programokkal – például kvízestekkel – is színesítik az új hely kínálatát.

A Tommaso így már két helyszínen várja a vendégeket: az eredeti, városszéli pizzériában és az új, belvárosi egységben, ahol a pizza mellé immár hangulatos esti program is társulhat, egy jó csapolt sörrel a kézben.