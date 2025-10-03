október 3., péntek

Pizza

32 perce

Megújul a Tommaso – így változik Tatabánya egyik kedvenc pizzériája

Címkék#Tatabánya#Dózsakert#pizzéria#étterem#pizza

A Tommaso pizzéria új fejezetet nyit a város gasztroéletében: a jól ismert hely mellett egy második étterem is megnyitja kapuit. A bővítés oka egyszerű: a vendégek régóta jelezték, hogy szeretnék, ha több helyre is eljutna a Tommaso pizza.

Petrovics Milán

A Tommaso pizzéria bővíti jelenlétét a városban: a meglévő egység mellé egy második helyet is megnyitnak. A döntés nem véletlen, hiszen a vendégek régóta szerették volna, hogy a pizza kiszállítása több városrészbe is elérjen, sokan ugyanis eddig hiába vágytak kedvencükre, kimaradtak a szállítási körből.

pizza
A város kedvenc pizzája már több helyen is elérhető 
Forrás: Tommaso Pizza & Pasta

Pizza-rajongók öröme: második helyet nyit a Tommaso

Az új pizzéria a város központibb részén, Dózsakertben, a korábbi Blöff Burger helyén lesz megtalálható. A vendégeket nemcsak a megszokott nápolyi stílusú pizzák és szendvicsek várják, hanem újdonságként pizzatekercs, valamint szélesebb italválaszték is – köztük csapolt sörök és koktélok. A hétvégéken hosszabb nyitvatartással készülnek, így akár késő este is lehet majd rendelni vagy beülni.

A pizzák mellett, más ínyencségek is szerepelnek az étlapon 
Forrás: Tommaso Pizza & Pasta

A cél, hogy a Tommaso pizzái még több emberhez eljussanak, és azok is élvezhessék a minőségi olasz alapanyagokkal készült finomságokat, akik eddig a kiszállítási körön kívül estek. A csapat emellett tervezi, hogy idővel különleges programokkal – például kvízestekkel – is színesítik az új hely kínálatát.
A Tommaso így már két helyszínen várja a vendégeket: az eredeti, városszéli pizzériában és az új, belvárosi egységben, ahol a pizza mellé immár hangulatos esti program is társulhat, egy jó csapolt sörrel a kézben. 

 

