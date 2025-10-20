Kemence nélkül is olaszos ízek: videón a tökéletes házi pizza titkai

Forró kemencétől ropogósra sült tészta, olvadó mozzarella buborékok0, friss bazsalikom illat: ilyen egy igazi Anyukám Mondta pizza. A híres encsi étterem séfje, Dudás Szabolcs a tatai SVÉT gasztronómiai fesztiválon idén sem hiányzott, és a Kemma.hu olvasóinak azt is elárulta, hogyan lehet otthon, akár egy egyszerű sütőben is tökéletes pizzát készíteni. Íme a pizza recept, amit otthon is elkészíthetsz.

Bár az igazi pizza forró kemencében sül, azért van pár olyan trükk, amivel otthon is finom eredmény készülhet.

Pizza recept titkai otthonra:

– Ha valaki otthon szeretne pizzát sütni, néhány dolgot érdemes nagyon komolyan venni – kezdte a séf, aki szerint az igazi titok nem feltétlenül a drága alapanyagokban rejlik, hanem a hőfokban és a tésztában.

Az olasz pizzák 400 fok feletti hőmérsékleten sülnek, míg a háztartási sütők általában legfeljebb 250 fokot tudnak.

– Ilyenkor jön jól a pizzasütő kő, vagyis a biscotto. Érdemes a sütőbe tenni és jól felforrósítani, mert ez rengeteget segít a tészta megfelelő átsülésében – tanácsolta a séf.

Hidratáció és türelem

A Dudás Szabolcs szerint a legtöbb házi recept túl sok élesztőt ír, pedig érdemes „visszavenni” belőle, és inkább hosszabb ideig érlelni a tésztát.

– A kovászos tészta természetesen előnyösebb ízben és állagban, de ha valaki élesztővel dolgozik, akkor is kiváló eredményt érhet el csak időt kell adni a tésztának, hogy magától fejlődjön, ne siettessük – figyelmeztetett a séf, aki szerint a másik kulcsfontosságú tényező a víz aránya.

– A víz aránya is kulcsfontosságú. Legalább a liszt mennyiségének hatvan, de akár nyolcvan százalékát is kiteheti. Minél több vizet adunk hozzá a dagasztásnál, annál könnyebb, lazább, légiesebb lesz a tészta – tanácsolta.

Az Anyukám Mondta filozófiája egyszerű: lassan, türelemmel, szeretettel kell sütni. Ha ezek megvannak, a konyhádban is megidézheted az encsi kemence hangulatát.