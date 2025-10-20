október 20., hétfő

Vendel névnap

14°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

48 perce

Kemence nélkül is olaszos ízek: videón a tökéletes házi pizza titkai

Címkék#tészta#mozzarella#Anyukám Mond#Dudás Szabolcs#otthon pizz#séfje dudás#kemence#titok#gasztronómiai

Az Anyukám Mondta legendás pizzáinak titka most otthon is kipróbálható. Dudás Szabolcs séf elárulta a tökéletes pizza recept legfontosabb trükkjeit, hogy a házi sütőből is igazi olasz ízek kerüljenek az asztalra.

Goletz-DeáK Viktória

Forró kemencétől ropogósra sült tészta, olvadó mozzarella buborékok0, friss bazsalikom illat: ilyen egy igazi Anyukám Mondta pizza. A híres encsi étterem séfje, Dudás Szabolcs a tatai SVÉT gasztronómiai fesztiválon idén sem hiányzott, és a Kemma.hu olvasóinak azt is elárulta, hogyan lehet otthon, akár egy egyszerű sütőben is tökéletes pizzát készíteni. Íme a pizza recept, amit otthon is elkészíthetsz. 

Pizza, ázsiai ízek és málnaszörp is szerepel a neves étterem kínálatában. Az Anyukám Mondta már a kezdetek óta elmaradhatatlan résztvevője a SVÉT-nek. pizza recept
Az Anyukám Mondta étterem séfje, Dudás Szabolcs elárulta, hogy a pizza recept hogy lesz otthon is gasztronómiai élmény 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bár az igazi pizza forró kemencében sül, azért van pár olyan trükk, amivel otthon is finom eredmény készülhet. 

Pizza recept titkai otthonra:

– Ha valaki otthon szeretne pizzát sütni, néhány dolgot érdemes nagyon komolyan venni – kezdte a séf, aki szerint az igazi titok nem feltétlenül a drága alapanyagokban rejlik, hanem a hőfokban és a tésztában.
Az olasz pizzák 400 fok feletti hőmérsékleten sülnek, míg a háztartási sütők általában legfeljebb 250 fokot tudnak. 
– Ilyenkor jön jól a pizzasütő kő, vagyis a biscotto. Érdemes a sütőbe tenni és jól felforrósítani, mert ez rengeteget segít a tészta megfelelő átsülésében – tanácsolta a séf.

Hidratáció és türelem

A Dudás Szabolcs szerint a legtöbb házi recept túl sok élesztőt ír, pedig érdemes „visszavenni” belőle, és inkább hosszabb ideig érlelni a tésztát.

– A kovászos tészta természetesen előnyösebb ízben és állagban, de ha valaki élesztővel dolgozik, akkor is kiváló eredményt érhet el csak időt kell adni a tésztának, hogy magától fejlődjön, ne siettessük – figyelmeztetett a séf, aki szerint a másik kulcsfontosságú tényező a víz aránya.
– A víz aránya is kulcsfontosságú. Legalább a liszt mennyiségének hatvan, de akár nyolcvan százalékát is kiteheti. Minél több vizet adunk hozzá a dagasztásnál, annál könnyebb, lazább, légiesebb lesz a tészta – tanácsolta. 

Az Anyukám Mondta filozófiája egyszerű: lassan, türelemmel, szeretettel kell sütni. Ha ezek megvannak, a konyhádban is megidézheted az encsi kemence hangulatát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu