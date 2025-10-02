Vadonatúj Holdvilág-árok a Pilisben – ezt mindenkinek látnia kell

A Holdvilág-árok újra életre kelt a Pilis szívében: felújított infrastruktúrával vált ismét izgalmas helyszínné mindazok számára, akik az erdő titkait járják – most már sokkal biztonságosabb, tartósabb és élményszerűbb köntösben.

Megújult a Pilis titkos kincse: újra látogatható a Holdvilág-árok

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt

Pilis: biztonságosabb és szebb lett a Holdvilág-árok

Aki járt már a Pilisben, tudja, milyen különleges hangulatot áraszt a Holdvilág-árok. A meredek sziklafalak között kanyargó ösvény, a vízesések hűvös párája és a több száz lépcsőfok megmászása olyan élményt nyújt, amely méltán teszi a helyet a régió egyik legnépszerűbb látnivalójává. Most azonban mindez új szintre lépett: a parkerdő átfogó felújítást végzett, amelynek köszönhetően a látogatók még nagyobb biztonságban élvezhetik a természet csodáit.

Célunk az volt, hogy megőrizzük e különleges völgy vad szépségét, miközben a látogatók számára egyértelműen biztonságosabbá, élhetőbbé tesszük a kirándulás élményét

- említette Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

Több mint 270 lépcsőfokkal újult meg a Pilis egyik legszebb helye

A korábban nehezen járható, csúszásveszélyes részeken most stabil korlátok segítik a biztonságos közlekedést, így szakadékos szakaszokon is bátran lépdelhetünk tovább. A fejlesztés célja egyértelmű: zöldmegtartás és emberi élmény kéz a kézben.

A Holdvilág-árok most már természetközelibb formában, biztonságosabban fogadja a látogatókat – fogalmazott Reinitz Gábor.

Ez az új szakasz ráadásul nem csak kirándulásra tökéletes: a Parkerdő évente közel 30 millió látogatót fogad, és területe 65 ezres hektár – így a fejlesztés az erdők turisztikai és rekreációs szerepét is erősíti a térségben.

A Holdvilág-árok azonban nem csupán egy kirándulóhely: legendák, történelmi emlékek és a Pilis ősi hangulata ölelik körül. A szurdokhoz számos mondakör kötődik, így a kaland nem ér véget a természeti szépségeknél – aki itt túrázik, az időben is visszautazhat egy kicsit.

Most, hogy a felújításnak köszönhetően ismét teljes pompájában látogatható, a Pilis egyik legkedveltebb szurdoka újra hívogatja a természet szerelmeseit. Aki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, és testközelből átélni a Pilis varázsát, annak a Holdvilág-árok kihagyhatatlan úti cél lesz az idei szezonban.