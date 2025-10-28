Gyászol a tatabányai szakképzés, elhunyt mindenki Ilus nénije, a nagybetűs pedagógus

A Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát-Péch Antal Technikum egyik meghatározó tanára eltávozott az élők sorából. Az intézmény megható szavakkal búcsúzott a nagybetűs pedagógustól.

A Péch Antal Technikum tanára, Mezővári Tiborné elhunyt, az iskola megható sorokkal búcsúztatta

Forrás: Facebook/ TSZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum

Megható sorokkal búcsúzik a Péch Antal Technikum

− Fájdalmas hírt kaptunk.., elhunyt Mezővári Tiborné iskolánk meghatározó tanára. Ilus - ahogy mindenki hívta - egy igazi szív-lélek pedagógus volt." - kezdte Facebook posztját az iskola. Hozzátették azt is, hogy Ilus néni szárnyai alatt nemzedékek nőttek fel, és kaptak egy egész életre szóló tudást, útmutatást magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Kollégái véleménye szerint a tanárnő lelkiismeretesen, felkészülten végezte munkáját.

Visszaemlékezés Ilus nénire

A poszt szerzője saját, személyes történetét is megosztotta Ilus néniről, ezzel búcsúztatva az elhunyt tanárnőt.

− Minden egyes reggel úgy akart felmenni a katedrára, hogy testileg-lelkileg felkészült legyen és a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából és a diákokból. Ennek része volt a reggeli kávé, a ráhangolódás, dolgozatok, aktualitások átnézése, terem előkészítése… Félig otthona is volt az iskola és a híres 17-es terem.

Ő egy etalon volt mindenki számára, legyen az diák, tanár, vagy igazgató.

− írta az egykori kolléga.

A Péch Antal Technikum magyar tanára imádott tanítani, egyfajta szenvedély volt neki ez. Több osztálynak is volt az osztályfőnöke, és a tanári közösségben is meghatározó volt a szerepe. Az új kollégákat "tyúkanyóként" terelgette az útjukon, valamint egyike volt azoknak, akik a bölcsességükkel segítették az iskolavezetést, több évtizeden keresztül vezette a humán munkaközösséget.

Mezővári Tiborné 1974-ben állt munkába a Péch Antal Technikumban. Innen is vonult nyugdíjba, és a nyugdíjas évek alatt is tartotta a kapcsolatot volt kollégáival.