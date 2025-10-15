44 perce
Totális a káosz a tatabányai parkolás körül: a Fidesz szerint a város csapdába ejtette az autósokat
Tatabányán a nyáron új parkolási rend lépett életbe, amelyet a városvezetés parkolóhelyek felszabadítása céllal hozott létre. A lakók tapasztalata azonban ezzel ellentétes. A helyi Fidesz szerint ez arról szól, Tatabányán hogyan lehet döntéseket hozni az emberek feje fölött. Parkolás Tatabányán: drága és káoszos.
Parkolás Tatabányán: még a nyár folyamán vezették be a fizetős rendszert, aminek a megyei jogú város lakói bizony nem kimondottan örültek. A város önkormányzati képviselői között akadtak olyanok (például Gál Csaba, Fidesz-KDNP frakcióvezető), akik szóvá tették a problémákat az új parkolási rendszerrel kapcsolatban, amelyre ezúttal a Balfékek nevű Facebook oldal is felfigyelt. A parkolás Tatabányán káoszba fulladt.
Tatabányán hiba hibát követ
Gál Csaba (Fidesz-KDNP) közösségi oldalán osztotta meg a Balfékek bejegyzését, mely ezúttal Szücsné Posztovics Ilona polgármestert illeti kemény kritikával.
- jogszerűtlen fizetős övezetek
- valótlan térképek
- jogszabály ellenes mellékletek
- jogsértő eljárás
- jogtalanul beszedett regisztrációs díjak
- csökkenő forgalom az üzletekben
- automaták és felfestések teljes hiánya
- parkolók rossz állapota
– írják a posztban.
Parkolás Tatabányán: mire épül az új rendszer?
- Két fő parkolási zóna (piros és sárga) és egy külön díjzóna (a Megyeháza téri mélygarázs) került kialakításra, eltérő díjszabással.
- A belváros / vasútállomás környéke a „piros zóna”, ahol az óradíj 400 forint.
- A lakótelepi, jellemzően kevésbé forgalmasabb övezetekben a „sárga zóna” díja 300 forint/óra.
- A mélygarázs külön övezet, ahol óránként 500 forintba kerül a parkolás.
- Lakossági regisztrációval három gépjárműig lehet igénybe venni az engedményt: az első jármű éves díja 0 Ft (kivéve adminisztrációs 2 500 Ft), a második és harmadik jármű külön díjtétellel.
- A parkolásért reggel 8 órától 20 óráig kell díjat fizetni.
Kirívó hibák és hiányosságok
Az új rendszer bevezetésekor több technikai és kommunikációs probléma is napvilágra került, mint például:
1. Hibás táblák, félrevezető információk
Az Óvárosban kihelyezett parkolási táblák közül több nem a helyi övezethez tartozó térképet mutatta (például Dózsakert térképe szerepelt), így az autósok számára nem volt világos, hogy melyik zónához tartozik egy adott terület. Az ilyen téves jelzések jogbizonytalanságot okozhatnak, különösen akkor, ha bírság alkalmazására kerül sor.
2. Lakossági elégedetlenség és kritikák
Többen hibáztatták a gyors bevezetést és azt, hogy a lakosokat nem vonták be eléggé az egyeztetésekbe. Az önkormányzat Facebook-bejegyzéseiben azt hangsúlyozta, hogy a rendszer „bevált”, mivel több parkolóhely felszabadult az esti órákban – ám a lakosok egy része cáfolta, mondván „este 6-tól sincs már hely”.
Egy kommentelő így fogalmazott:
Gál ltp-n, nem változott semmi. Ugyanúgy nincs parkoló.
3. Díjfizetés hétvégén is – új feszültség
Egy újabb vitás pont, hogy a parkolás szombaton sem lesz ingyenes Tatabányán, ha az adott nap munkanapként van minősítve. Október 18-án például a városvezetés közleménye alapján reggel 8-tól este 8 óráig fizetős a parkolás, mert ez munkanap lesz.
4. Bővülő fizetős területek – üzletek parkolóinak bevonása
Nemcsak a városi közterületeken, de nagyáruházak parkolói is fokozatosan fizetőssé válnak. Például októbertől a Győri úti Lidl-parkoló is díjkötelessé vált: az első óra ingyenes, a további órák azonban magas díjat vonnak maguk után. Nyáron pedig az Interspar parkolója vált fizetőssé.
5. Átláthatóság és jogi kérdések
A fizetős rendszer törvényességét több fórumon is megkérdőjelezték: például, hogy a rendelet mellékletei, térképei nem felelnek meg jogszabályi előírásoknak, vagy hogy nem lett megfelelően tájékoztatva a lakosság.
Jelenlegi állapot és kilátások
A városvezetés álláspontja szerint a parkolási rendelet hozta azokat az eredményeket, amiket célként tűztek ki: több szabad parkolóhely, rendezettebb forgalmi viszonyok. Ugyanakkor a lakossági visszajelzések továbbra is sok helyen ellentmondanak ennek. A viták miatt szigorításokat terveznek a rendszer finomhangolására.
A tatabányai Fidesz a napokban kendőzetlen őszinteséggel posztolta ki Facebook oldalára a parkolással kapcsolatos véleményét, ami a következőképpen hangzik:
Tatabányán újra sikerült megmutatni, hogy lehet teljes bizalomvesztést csinálni: az új parkolási rendeletet kapkodva, koncepció nélkül fogadták el, most pedig a kormányhivatal vizsgálja a törvényességét. Nem véletlenül: hiányos mellékletek, rosszul előkészített térképek, átgondolatlan szabályok – ez nem városfejlesztés, hanem kísérletezés élesben, a lakosság kárára.
Aki Tatabányán autóval közlekedik, most joggal érzi magát csapdában. Automaták nincsenek, vendégek és vállalkozók hátrányban, az üzletek forgalma visszaesett, a város pedig közben a felelősséget hárítja. A polgármester reakciói pedig inkább politikai csatározásokra emlékeztetnek, mint problémamegoldásra.
Ez a történet túlmutat a parkoláson: arról szól, hogy Tatabányán hogyan lehet döntéseket hozni az emberek feje fölött, majd csodálkozni, ha a bizalom elpárolog. Ideje lenne végre átlátható, szakmailag megalapozott döntéseket hozni – és nem utólag magyarázkodni.