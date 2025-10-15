Totális a káosz a tatabányai parkolás körül: a Fidesz szerint a város csapdába ejtette az autósokat 

2. Lakossági elégedetlenség és kritikák

Többen hibáztatták a gyors bevezetést és azt, hogy a lakosokat nem vonták be eléggé az egyeztetésekbe. Az önkormányzat Facebook-bejegyzéseiben azt hangsúlyozta, hogy a rendszer „bevált”, mivel több parkolóhely felszabadult az esti órákban – ám a lakosok egy része cáfolta, mondván „este 6-tól sincs már hely”.

Egy kommentelő így fogalmazott:

Gál ltp-n, nem változott semmi. Ugyanúgy nincs parkoló.

3. Díjfizetés hétvégén is – új feszültség

Egy újabb vitás pont, hogy a parkolás szombaton sem lesz ingyenes Tatabányán, ha az adott nap munkanapként van minősítve. Október 18-án például a városvezetés közleménye alapján reggel 8-tól este 8 óráig fizetős a parkolás, mert ez munkanap lesz.

4. Bővülő fizetős területek – üzletek parkolóinak bevonása

Nemcsak a városi közterületeken, de nagyáruházak parkolói is fokozatosan fizetőssé válnak. Például októbertől a Győri úti Lidl-parkoló is díjkötelessé vált: az első óra ingyenes, a további órák azonban magas díjat vonnak maguk után. Nyáron pedig az Interspar parkolója vált fizetőssé.

5. Átláthatóság és jogi kérdések

A fizetős rendszer törvényességét több fórumon is megkérdőjelezték: például, hogy a rendelet mellékletei, térképei nem felelnek meg jogszabályi előírásoknak, vagy hogy nem lett megfelelően tájékoztatva a lakosság.

Jelenlegi állapot és kilátások

A városvezetés álláspontja szerint a parkolási rendelet hozta azokat az eredményeket, amiket célként tűztek ki: több szabad parkolóhely, rendezettebb forgalmi viszonyok. Ugyanakkor a lakossági visszajelzések továbbra is sok helyen ellentmondanak ennek. A viták miatt szigorításokat terveznek a rendszer finomhangolására.

A tatabányai Fidesz a napokban kendőzetlen őszinteséggel posztolta ki Facebook oldalára a parkolással kapcsolatos véleményét, ami a következőképpen hangzik: