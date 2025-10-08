30 perce
Már a bevásárlás közben is fizethetünk a parkolásért Tatabányán
Újabb nagyáruház parkolójában kell fizetni Tatabányán: októbertől újabb Győri úti üzlet előtt is díjköteles lett a várakozás. Az első óra továbbra is ingyenes, utána azonban meredeken drágul a parkolás Tatabányán még a bevásárlás közben is.
Mint arról korábban beszámoltunk, az INTERSPAR Győri úti parkolójában már nyáron megváltozott a parkolási rend: a vásárlói visszajelzések nyomán az első két óra maradt ingyenes, utána óránként 1500 forintot kell fizetni. A döntést akkor a SPAR sajtóosztálya azzal indokolta, hogy a parkolókhoz való hozzáférést szeretnék biztosítani azoknak, akik valóban vásárolni érkeznek. A fizető parkolás Tatabányán újabb indulatokat keltett.
Tatabányán az elmúlt hónapokban a parkolás kérdése komoly vitákat kavart: a városi fizetős rendszer törvényességét a főispán is megkérdőjelezte, a közgyűlés pedig augusztusban újratárgyalta a rendeletet. A politikai vita mellett most újabb üzlet döntött a saját, független parkolási szabályozás mellett.
Parkolás Tatabányán: bevásárlás közben is fizethetünk
A Kemma.hu is rendszeresen beszámolt több, a tatabányai parkolás körül felmerülő kérdésekről és aggodalmakról. Októbertől például már a Győri úti Lidl parkolójában is fizetni kell. Az áruház előtti parkolóban korábban is nehéz volt üres helyet találni, mivel nemcsak a vásárlók, hanem hosszabb ideig várakozó buszok is használták a területet. A parkoló autókat parkolóőr elektronikus készülékkel, rendszám rögzítésével, fényképfelvétellel ellenörzik.
Marad Tatabányán a törvényellenes fizető parkolás: döntött a közgyűlés
Az új rendszer szerint
- az első óra parkolás ingyenes,
- a második órától 1500 forintot,
- a harmadik órától pedig már 2500 forintot kell fizetni.
A döntés célja, hogy felszabadítsák az üzlet előtti parkolókat, és megakadályozzák, hogy a parkoló hosszabb távú, nem vásárlói célú várakozásra szolgáljon.
Fontos változás a tatabányai SPAR-nál: ennyi ideig parkolhatsz mostantól ingyen
Tatabányán így már két nagyáruház is bevezette a fizetős rendszert, miközben a városi parkolási rendelet körül továbbra is zajlik a vita.
Parkolási káosz hónapok óta
A nyár eleje óta tartó parkolási mizéria egyre több konfliktust szül a városban. Júliusban hibás táblákat helyeztek ki az Óvárosban, augusztusban pedig előbb kitiltották, majd egy héttel később már vissza is engedték a céges autókat a parkolókba bérletért cserébe. Mindeközben több lakos arról panaszkodott, hogy szabálytalanul próbálták elszállítani az általuk használt, de idősebb autókat, amelyeket „roncsnak” minősített az önkormányzat. De az is rosszul járhat, aki napi, vagy heti jegyét szeretné SMS-ben, vagy applikáción megvenni. Ugynis egyelőre csak személyesen van erre lehetőség az ügyfélszolgálaton.