Már a bevásárlás közben is fizethetünk a parkolásért Tatabányán

Mint arról korábban beszámoltunk, az INTERSPAR Győri úti parkolójában már nyáron megváltozott a parkolási rend: a vásárlói visszajelzések nyomán az első két óra maradt ingyenes, utána óránként 1500 forintot kell fizetni. A döntést akkor a SPAR sajtóosztálya azzal indokolta, hogy a parkolókhoz való hozzáférést szeretnék biztosítani azoknak, akik valóban vásárolni érkeznek. A fizető parkolás Tatabányán újabb indulatokat keltett.

A tatabányai üzletnél az első óra továbbra is ingyenes, utána azonban meredeken drágul a parkolás Tatabányán még a bevásárlás közben is

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tatabányán az elmúlt hónapokban a parkolás kérdése komoly vitákat kavart: a városi fizetős rendszer törvényességét a főispán is megkérdőjelezte, a közgyűlés pedig augusztusban újratárgyalta a rendeletet. A politikai vita mellett most újabb üzlet döntött a saját, független parkolási szabályozás mellett.

Parkolás Tatabányán: bevásárlás közben is fizethetünk

A Kemma.hu is rendszeresen beszámolt több, a tatabányai parkolás körül felmerülő kérdésekről és aggodalmakról. Októbertől például már a Győri úti Lidl parkolójában is fizetni kell. Az áruház előtti parkolóban korábban is nehéz volt üres helyet találni, mivel nemcsak a vásárlók, hanem hosszabb ideig várakozó buszok is használták a területet. A parkoló autókat parkolóőr elektronikus készülékkel, rendszám rögzítésével, fényképfelvétellel ellenörzik.