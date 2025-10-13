Itt a tatabányai parkolás újabb átka: ennek senki se fog örülni

A fizetős parkolás továbbra is felháborítja a város lakóit, a kedélyek nem csillapodnak. A város olyan közleményt tett ki, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Szombaton is fizetni kell majd a parkolásért Tatabányán.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Parkolás: ezen a szombaton fizetni kell majd

Október 18-án azért kell parkolási díjat fizetni az autóval közlekedőknek, mert ez a nap hivatalos munkanap, így reggel 8-tól este 8-ig van érvényben a parkolási rend - közölte Tatabánya városvezetése Facebook posztjában. Ugyanakkor október 24-én nem kell fizetni a parkolásért. A kommentelők, ahogy máskor, úgy most sem tűrték szó nélkül a fejleményeket. Bizony, megvan a maguk véleménye a hírről.

Munkanap...fizetni kell..de érdekes hogy az ügyfélszolgálat pont technikai okok miatt zárva lesz.

- vetette fel egyikük az érdekes helyzetet.

Szabad parkoló meg nincs. Se hétvégén, se hétköznap.

- írta egy másikuk reflektálva arra az indoklásra, hogy a fizetős parkolást azért vezették be, hogy legyenek szabad parkolóhelyek.

Szégyen és gyalázat

- írta egy harmadik hozzászóló.

Még húzzatok le egy kis bőrt…

- írták.

Nemrégiben az borzolta a kedélyeket, hogy már nem csak a városban, illetve az Intersparnál tették fizetőssé a várakozást, de már a Lidl is bevezette ezt az újítást.