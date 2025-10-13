1 órája
Itt a tatabányai parkolás újabb átka: ennek senki se fog örülni
Tovább dagad a tatabányai parkolási botrány. A kedélyek felháborodtak a hír láttán, hogy a parkolás szombaton sem lesz ingyenes. Mutatjuk a részleteket!
A fizetős parkolás továbbra is felháborítja a város lakóit, a kedélyek nem csillapodnak. A város olyan közleményt tett ki, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Szombaton is fizetni kell majd a parkolásért Tatabányán.
Parkolás: ezen a szombaton fizetni kell majd
Október 18-án azért kell parkolási díjat fizetni az autóval közlekedőknek, mert ez a nap hivatalos munkanap, így reggel 8-tól este 8-ig van érvényben a parkolási rend - közölte Tatabánya városvezetése Facebook posztjában. Ugyanakkor október 24-én nem kell fizetni a parkolásért. A kommentelők, ahogy máskor, úgy most sem tűrték szó nélkül a fejleményeket. Bizony, megvan a maguk véleménye a hírről.
Munkanap...fizetni kell..de érdekes hogy az ügyfélszolgálat pont technikai okok miatt zárva lesz.
- vetette fel egyikük az érdekes helyzetet.
Szabad parkoló meg nincs. Se hétvégén, se hétköznap.
- írta egy másikuk reflektálva arra az indoklásra, hogy a fizetős parkolást azért vezették be, hogy legyenek szabad parkolóhelyek.
Szégyen és gyalázat
- írta egy harmadik hozzászóló.
Még húzzatok le egy kis bőrt…
- írták.
Nemrégiben az borzolta a kedélyeket, hogy már nem csak a városban, illetve az Intersparnál tették fizetőssé a várakozást, de már a Lidl is bevezette ezt az újítást.
