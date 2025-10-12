1 órája
Fotókon az évszázados hagyomány – így telt a párkányi Simon-Júda vásár
A Duna partján ismét életre kelt a színes forgatag: illatok, zenék és nevetések töltötték meg a várost négy napon át. A több évszázados múltra visszatekintő párkányi vásár idén is ezreket csábított a sétányra. Volt itt minden, ami egy igazi őszi ünnephez kell: kézműves portékák, finom borok, koncertek és vidámpark is.
Ahogy beléptünk a belvárosba, rögtön megcsapott a kürtőskalács, a sült kolbász és a forralt bor illata. A főutcán hömpölygött a tömeg, a kézműves árusok standjai színes kavalkádként villogtak, és minden sarkon szólt a zene. Aki valaha járt már a párkányi vásáron, az tudja: ez nem csupán egy esemény – ez maga a város szívdobbanása.
Négy napig, október 9. és 12. között, újra megtelt élettel Párkány, hagyományosan ilyenkor tartják a Simon–Júda napi vásárt. A közel 500 éves hagyományra épülő esemény most is tömegeket vonzott – nemcsak Szlovákiából, hanem Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból és Romániából is érkeztek árusok és látogatók. A sétálóutcán kézzel faragott fakanalak, illatos szappanok és színes gyöngyékszerek várták az érdeklődőket, míg néhány lépéssel odébb már sült hús, lángos, sajt, bor és méz csábított kóstolásra.
Kincsek a párkányi vásár forgatagában
Aki szereti a kézműves portékákat, itt tényleg elveszett a bőségben. Volt, aki karácsonyi ajándékot választott, más csak nézelődött, kóstolgatott, beszélgetett az árusokkal. A gasztronómiai részlegen már messziről hallatszott a sercegés, a kürtőskalács cukra pedig úgy roppant, mintha csak erre a napra sütötték volna.
A felnőttek a Borszigetek sátraiban pihentek meg egy-egy pohár bor mellett, miközben a gyerekek a körhintákon, vagy az óriáskeréken nevetgéltek. Aki akarta, egész nap kóstolhatott, vásárolhatott, zenét hallgathatott – vagy csak sétálhatott a hangulatos, fényekkel teli utcákon.
GALÉRIA: A 2025-ös Simon-Júda nap kavalkádja Párkányban (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Közös ünnep határok nélkül
A vásárt Szabó Jenő polgármester nyitotta meg, aki magyarul és szlovákul is köszöntötte a tömeget. Kiemelte, hogy több környező országból is érkeztek árusok és vendégek, így a vásárt immár „hivatalosan is” nemzetközivé lehet nevezni. Kiemelte, hogy ez az esemény nem pusztán a vásárlásról vagy az evésről szól: ez egy lehetőség arra, hogy a barátok, rokonok, ismerősök találkozzanak, még ha a határ fizikailag el is választotta őket az idők során.
– A mai nap különlegessége, hogy 342 évvel ezelőtt, október 9-én, zajlott le a párkányi csata. Ez egy olyan történelmi esemény, amely után sikerült a török seregeket végérvényesen kitolni, és újra lehetővé tenni keresztény kultúránk fejlődését. Így komoly történelem vesz körül minket most is. De fontos tudatosítani, hogy most mi is történelmet írunk, amit majd az utókor fog értékelni – mondta a városvezető, amit nagy taps fogadott.
És valóban: Párkány ilyenkor nemcsak egy város, hanem találkozási pont – magyarok, szlovákok, barátok és ismerősök számára, akik egész évben erre az alkalomra várnak.
Négy nap jókedv, ízek és találkozások
A Simon–Júda vásár minden évben egy kicsit más, de a varázsa ugyanaz marad. Az utcákon keverednek a nyelvek, a hangok, az illatok, és mindenkit ugyanaz a közös élmény hoz össze. Ahogy leszáll az este, a fényfüzérek alatt sétálva, forralt bort kortyolgatva az ember óhatatlanul érzi: jó itt lenni.
Párkány idén is bebizonyította, hogy a több száz éves hagyomány nemcsak fennmaradt, hanem újra és újra képes megújulni – miközben megőrzi azt, amiért szeretjük: az igazi, hamisítatlan vásári hangulatot.