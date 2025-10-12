Fotókon az évszázados hagyomány – így telt a párkányi Simon-Júda vásár

Ahogy beléptünk a belvárosba, rögtön megcsapott a kürtőskalács, a sült kolbász és a forralt bor illata. A főutcán hömpölygött a tömeg, a kézműves árusok standjai színes kavalkádként villogtak, és minden sarkon szólt a zene. Aki valaha járt már a párkányi vásáron, az tudja: ez nem csupán egy esemény – ez maga a város szívdobbanása.

A párkányi vásár idén rengeteg embert vonzott a sétányra

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 óra

Négy napig, október 9. és 12. között, újra megtelt élettel Párkány, hagyományosan ilyenkor tartják a Simon–Júda napi vásárt. A közel 500 éves hagyományra épülő esemény most is tömegeket vonzott – nemcsak Szlovákiából, hanem Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból és Romániából is érkeztek árusok és látogatók. A sétálóutcán kézzel faragott fakanalak, illatos szappanok és színes gyöngyékszerek várták az érdeklődőket, míg néhány lépéssel odébb már sült hús, lángos, sajt, bor és méz csábított kóstolásra.

Kincsek a párkányi vásár forgatagában

Aki szereti a kézműves portékákat, itt tényleg elveszett a bőségben. Volt, aki karácsonyi ajándékot választott, más csak nézelődött, kóstolgatott, beszélgetett az árusokkal. A gasztronómiai részlegen már messziről hallatszott a sercegés, a kürtőskalács cukra pedig úgy roppant, mintha csak erre a napra sütötték volna.

A felnőttek a Borszigetek sátraiban pihentek meg egy-egy pohár bor mellett, miközben a gyerekek a körhintákon, vagy az óriáskeréken nevetgéltek. Aki akarta, egész nap kóstolhatott, vásárolhatott, zenét hallgathatott – vagy csak sétálhatott a hangulatos, fényekkel teli utcákon.