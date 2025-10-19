Álomvilág a valóságban: ilyen belülről a párizsi Disneyland

Van valami megfoghatatlan varázsa annak, amikor először sétál be az ember a párizsi Disneyland kapuján. A színes épületek, a mesékből ismert karakterek, a parádék és a gyerekeket-lelkesítő zene pillanatok alatt visszarepítenek a gyerekkorba – vagy egyenesen egy másik világba. A parkban minden korosztály megtalálja a kedvencét, legyen szó a klasszikus Dumbo körhintáról, a száguldó Big Thunder Mountainről vagy a szürreális Star Wars-élményről.

A párizsi Disneyland varázslatos világa minden korosztálynak felejthetetlen élményt nyújt

Forrás: Tégi Benjámin / 24 óra

Kedvenc élményeim és amire érdemes figyelni

Az egyik legnagyobb élményt a Space Mountain nyújtotta, de a Karib-tenger kalózai vagy a Haunted Mansion is kihagyhatatlan. Fontos viszont felkészülni rá, hogy a párizsi Disneyland nem olcsó mulatság. Az éttermek, büfék és szuvenírboltok ára sokszor meglepően magas, így érdemes előre tervezni – különösen, ha családdal érkezik az ember. A nap fénypontja azonban minden este 22 órakor jön el: a kastélyra vetített fényjáték és tűzijáték elképesztően látványos, és tényleg méltó lezárása a napnak. Ez az a pillanat, amikor a tömeg egyszerre elcsendesedik, és mindenki újra gyerekké válik.

Alapinfók a párizsi Disneylandről

A párizsi Disneyland valójában nem Párizsban, hanem a fővárostól keletre, Marne-la-Vallée nevű városrészben található. A park két részből áll: a klasszikus Disneyland Parkból, ahol a mesék világa elevenedik meg, valamint a Walt Disney Studios Parkból, ahol a kulisszák mögé pillanthatunk. A felnőtt napi jegy ára szezonfüggően 80–120 euró között mozog, míg a gyerekjegy (3 és 11 év között) általában 70–100 euróba kerül. Többnapos belépő, valamint kedvezményes családi csomag is elérhető, ami valamivel pénztárcabarátabb megoldást kínál, ha nem csak egy napra érkezik az ember.

Ha már Párizs: Mona Lisa, Eiffel-torony és művészet mindenhol

Ha valaki Disneyland mellett a „klasszikus” Párizsra is kíváncsi, akkor érdemes legalább egy napot szánni a városra is. A Louvre-ban a Mona Lisa mindig tömegeket vonz, az Eiffel-torony pedig estefelé a leglátványosabb, amikor fényei megcsillannak a Szajna vizén. A város pezsgő, romantikus és kulturálisan is kihagyhatatlan.