Sárgul a levél, gyűlik a papír! - indul az őszi papírgyűjtés

A tatabányai Árpád Gimnázium kezdeményezésére elindul az őszi papírgyűjtés. Az "akció" szombaton reggel nyolc órakor veszi kezdetét.

Újra itt a papírgyűjtés

A gimnázium közleménye szerint a papír karton kötegelve szállítható az iskolába. Ugyanakkor nagyobb mennyiségű papír esetén már egyből célirányosan lehet vinni a szállítmányokat a Papíros Kft. kecskédi telephelyére, hiszen bár az eseményt az Árpád Gimnázium diákönkormányzata szervezi, magát a gyűjtést ők bonyolítják le.

Súron később tartják a gyűjtést, mint Tatabányán: mint azt portálunk is megírta, itt jövő hét pénteken lesz rá alkalom.