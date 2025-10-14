1 órája
Sárgul a levél, gyűlik a papír! - indul az őszi papírgyűjtés
Az ősz nemcsak a színes falevelekről és a hűvösebb napokról szól, hanem az iskoláról is. Ennek egyik legjobb példája az őszi papírgyűjtés.
A tatabányai Árpád Gimnázium kezdeményezésére elindul az őszi papírgyűjtés. Az "akció" szombaton reggel nyolc órakor veszi kezdetét.
Újra itt a papírgyűjtés
A gimnázium közleménye szerint a papír karton kötegelve szállítható az iskolába. Ugyanakkor nagyobb mennyiségű papír esetén már egyből célirányosan lehet vinni a szállítmányokat a Papíros Kft. kecskédi telephelyére, hiszen bár az eseményt az Árpád Gimnázium diákönkormányzata szervezi, magát a gyűjtést ők bonyolítják le.
Súron később tartják a gyűjtést, mint Tatabányán: mint azt portálunk is megírta, itt jövő hét pénteken lesz rá alkalom.