Mentális betegség

Akár a szívrohamok sorozata, pszichológus tett helyére mindent a pánikbetegségről

Egyre többen küzdenek szorongással és hirtelen jelentkező félelemérzettel. A pánikbetegség nem pusztán múló rosszullét, hanem visszatérő rohamok sorozata, amely komolyan befolyásolja az érintettek mindennapjait. Szakember segítségével utánajártunk, mit érdemes tudni róla.

Bajcsy Tünde

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a „pánik” szót a mindennapi beszélgetésekben. „Bepánikoltam a vizsga miatt” vagy „pánikba estem, hogy elkések” – hangzik sokszor. De mi a különbség a hétköznapi pánikolás, a pánikroham és a valódi pánikbetegség között? Erről kérdeztük Adorjáni Balázs pszichológust, aki rávilágított a legfontosabb különbségekre és eloszlatott néhány tévhitet.

A pánikbetegségben szenvedők gyakran érzik úgy, hogy láthatatlan erők szorítják sarokba őket.
A pánikbetegségben szenvedők gyakran érzik úgy, hogy láthatatlan erők szorítják sarokba őket
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Pánikroham vs. pánikbetegség

Az egyik legfontosabb kiindulópont, hogy nem szabad összekeverni a pánikrohamot a pánikbetegséggel. A pánikroham tünetei sokszor összekeverhetőek szívproblémákkal is, ám ezt egy EKG vizsgálattal hamar ki tudjuk szűrni.

A pánikroham hirtelen jelentkező, intenzív állapot, amely percekig tarthat, és olyan tünetekkel járhat, mint a heves szívdobogás, légszomj, mellkasi fájdalom, zsibbadás, vagy akár halálfélelem. Pánikbetegségről azonban csak akkor beszélhetünk, ha ezek a rohamok rendszeresen, hónapokon keresztül visszatérnek

– magyarázza Adorjáni Balázs.

A hétköznapi nyelvben használt „bepánikoltam” kifejezés ezzel szemben sokkal enyhébb állapotot takar: inkább szorongást, ijedtséget, amelynek nincsenek ilyen súlyos testi-lelki tünetei.

Szorongás és pánik – hol a határ?

A pszichológus szerint sok félreértés abból fakad, hogy a szorongást és a pánikot gyakran összemossuk. A szorongás ugyanis többnyire egy adott élethelyzethez köthető: vizsgadrukk, munkahelyi konfliktus vagy bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Bár kellemetlen, de általában elhúzódóbb, mérsékeltebb tünetekkel jár.

A pánikroham ezzel szemben sokszor látszólag a semmiből jön. Egy ember ül a villamoson vagy otthon dolgozik, és egyszer csak úgy érzi, mintha szívrohama lenne. A tünetek intenzívek, az élmény pedig rendkívül félelmetes, mert az érintett azt hiszi, meg fog halni. Ez sokszor a tudatelőttesből vagy tudattalanból fakad, bonyolultabb folyamatról van szó.

 – mondja a szakember.

Kik érintettek leginkább?

Pánikrohamot életében szinte mindenki átél legalább egyszer, de ez önmagában nem jelenti, hogy pánikbeteg. Pánikbetegség esetén a rohamok visszatérővé válnak, és hosszú távon ellehetetlenítik a mindennapokat.

Leggyakrabban a fiatal felnőttek érintettek: a húszas–harmincas években járók, amikor a tanulmányok, a munka, a kapcsolatok és az életkezdés kihívásai egyszerre nehezednek rájuk. 

A szakirodalom szerint ez az életkor a legveszélyeztetettebb, de előfordul idősebb és fiatalabb korban is megjelenhetnek pánikrohamok

– teszi hozzá Adorjáni Balázs.

A pánikroham testi és lelki tünetei sokszor ijesztőek, ezért könnyen összetéveszthetők más betegségekkel
Forrás: Nemzeti Népesgészségügyi Központ

Mi váltja ki a rohamokat?

Sokan azt hiszik, hogy a pánik „ok nélkül” érkezik. A pszichológus azonban hangsúlyozza: bár sokszor nem tudjuk tudatosan megfogalmazni, mindig van kiváltó tényező.

Olyan ez, mint az allergia. Az immunrendszer valami ártalmatlan dolgot is halálos veszélyként érzékel, és túlreagálja. A pániknál a szervezetünk hasonlóképpen viselkedik: egy gondolat, emlék, egy-egy testérzés katasztrofizáló félreértelmezése, egy traumatikus eseményhez kötődő (vagy arra emlékeztető) helyszín megpillantása, és elindul a roham

– mondja.

A hajlamosító tényezők között gyakori a stresszes élethelyzet, a szorongó alkat vagy a kudarcokra való túlzott érzékenység.

Mit tehetünk roham közben?

Az egyik legfontosabb, hogy az érintett visszanyerje a kontrollérzetét. Ehhez több módszer is segíthet:

  • Helyes légzéstechnika: a mély hasi légzés, a lassú be- és kilégzés.
  • Pozitív belső beszéd: emlékeztetni magunkat, hogy a roham el fog múlni, nem életveszélyes.
  • Orvosi vizsgálat: mindig ki kell zárni a szervi okokat, például a szívritmuszavart.

Még senki nem halt bele pánikroham­ba. Ha valaki megtanulja kezelni a tüneteket, és tudja, hogy perceken belül véget ér, máris visszanyeri a kontrollérzetét

– hangsúlyozza a pszichológus.

Hogyan segíthet a környezet?

Ha a közelünkben valakinél pánikroham jelentkezik, a nyugodt jelenlét a legfontosabb. Maradjunk mellette, biztosítsuk, hogy nincs egyedül, és ha ismerjük a technikát, hívjuk fel a figyelmét a légzés szabályozására. Kiemeli, hogy a biztonság megélése, hogy valaki ott van mellette és vigyáz rá, már önmagában is óriási segítség. Fontos, hogy egy biztonságos légkört alakítsunk ki a számára, és próbáljuk megnyugtatni az illetőt, továbbá fogadjuk el, hogy tényleg szörnyű neki és nem csak megjátssza a rohamot. Nem ő döntött így: a "fejezd már be és nyugodj meg" helyett a "most nagyon rossz, de nemsokára elmúlik" jobb hatást ér el.

Nem szégyen segítséget kérni

A pánikbetegség kezelésének egyik legnagyobb akadálya a stigma. Sokan szégyellik, ha pszichológushoz kell fordulniuk, mások azt hiszik, maguktól is megoldják.

Ez ugyanolyan, mint egy törött láb. Ott sem érezzük cikinek, ha bemegyünk a kórházba, mert segítség kell. A pánikrohamoknál is van segítség: módszerek, technikák, amik megtanulhatók – ezek olyanok, mint a gipsz a léleknek

– emeli ki a szakember.

Szemléletváltásra van szükség

A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Míg az influenzát vagy a törést mindenki komolyan veszi, a pszichés problémák még mindig tabunak számítanak. Kiemeli, hogy ha az iskolákban is tanítanák azt, hogyan működik a pánik és hogyan lehet kezelni, sokkal kevesebb tévhit és félelem lenne ezzel kapcsolatban. Ebből kifolyólag pedig bátrabban fordulnának szakemberhez és mernének segítséget kérni.

A téma fontosságát mutatja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is külön posztban hívta fel rá a figyelmet az Instagram-oldalán. Az intézmény ábrákkal és rövid magyarázatokkal segíti a fiatalokat abban, hogy megértsék a pánikroham és a pánikbetegség közötti különbséget.

 

