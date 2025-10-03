Akár a szívrohamok sorozata, pszichológus tett helyére mindent a pánikbetegségről

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a „pánik” szót a mindennapi beszélgetésekben. „Bepánikoltam a vizsga miatt” vagy „pánikba estem, hogy elkések” – hangzik sokszor. De mi a különbség a hétköznapi pánikolás, a pánikroham és a valódi pánikbetegség között? Erről kérdeztük Adorjáni Balázs pszichológust, aki rávilágított a legfontosabb különbségekre és eloszlatott néhány tévhitet.

A pánikbetegségben szenvedők gyakran érzik úgy, hogy láthatatlan erők szorítják sarokba őket

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Pánikroham vs. pánikbetegség

Az egyik legfontosabb kiindulópont, hogy nem szabad összekeverni a pánikrohamot a pánikbetegséggel. A pánikroham tünetei sokszor összekeverhetőek szívproblémákkal is, ám ezt egy EKG vizsgálattal hamar ki tudjuk szűrni.

A pánikroham hirtelen jelentkező, intenzív állapot, amely percekig tarthat, és olyan tünetekkel járhat, mint a heves szívdobogás, légszomj, mellkasi fájdalom, zsibbadás, vagy akár halálfélelem. Pánikbetegségről azonban csak akkor beszélhetünk, ha ezek a rohamok rendszeresen, hónapokon keresztül visszatérnek

– magyarázza Adorjáni Balázs.

A hétköznapi nyelvben használt „bepánikoltam” kifejezés ezzel szemben sokkal enyhébb állapotot takar: inkább szorongást, ijedtséget, amelynek nincsenek ilyen súlyos testi-lelki tünetei.

Szorongás és pánik – hol a határ?

A pszichológus szerint sok félreértés abból fakad, hogy a szorongást és a pánikot gyakran összemossuk. A szorongás ugyanis többnyire egy adott élethelyzethez köthető: vizsgadrukk, munkahelyi konfliktus vagy bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Bár kellemetlen, de általában elhúzódóbb, mérsékeltebb tünetekkel jár.

A pánikroham ezzel szemben sokszor látszólag a semmiből jön. Egy ember ül a villamoson vagy otthon dolgozik, és egyszer csak úgy érzi, mintha szívrohama lenne. A tünetek intenzívek, az élmény pedig rendkívül félelmetes, mert az érintett azt hiszi, meg fog halni. Ez sokszor a tudatelőttesből vagy tudattalanból fakad, bonyolultabb folyamatról van szó.

– mondja a szakember.

Kik érintettek leginkább?

Pánikrohamot életében szinte mindenki átél legalább egyszer, de ez önmagában nem jelenti, hogy pánikbeteg. Pánikbetegség esetén a rohamok visszatérővé válnak, és hosszú távon ellehetetlenítik a mindennapokat.