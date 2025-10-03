2 órája
Akár a szívrohamok sorozata, pszichológus tett helyére mindent a pánikbetegségről
Egyre többen küzdenek szorongással és hirtelen jelentkező félelemérzettel. A pánikbetegség nem pusztán múló rosszullét, hanem visszatérő rohamok sorozata, amely komolyan befolyásolja az érintettek mindennapjait. Szakember segítségével utánajártunk, mit érdemes tudni róla.
Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a „pánik” szót a mindennapi beszélgetésekben. „Bepánikoltam a vizsga miatt” vagy „pánikba estem, hogy elkések” – hangzik sokszor. De mi a különbség a hétköznapi pánikolás, a pánikroham és a valódi pánikbetegség között? Erről kérdeztük Adorjáni Balázs pszichológust, aki rávilágított a legfontosabb különbségekre és eloszlatott néhány tévhitet.
Pánikroham vs. pánikbetegség
Az egyik legfontosabb kiindulópont, hogy nem szabad összekeverni a pánikrohamot a pánikbetegséggel. A pánikroham tünetei sokszor összekeverhetőek szívproblémákkal is, ám ezt egy EKG vizsgálattal hamar ki tudjuk szűrni.
A pánikroham hirtelen jelentkező, intenzív állapot, amely percekig tarthat, és olyan tünetekkel járhat, mint a heves szívdobogás, légszomj, mellkasi fájdalom, zsibbadás, vagy akár halálfélelem. Pánikbetegségről azonban csak akkor beszélhetünk, ha ezek a rohamok rendszeresen, hónapokon keresztül visszatérnek
– magyarázza Adorjáni Balázs.
A hétköznapi nyelvben használt „bepánikoltam” kifejezés ezzel szemben sokkal enyhébb állapotot takar: inkább szorongást, ijedtséget, amelynek nincsenek ilyen súlyos testi-lelki tünetei.
Szorongás és pánik – hol a határ?
A pszichológus szerint sok félreértés abból fakad, hogy a szorongást és a pánikot gyakran összemossuk. A szorongás ugyanis többnyire egy adott élethelyzethez köthető: vizsgadrukk, munkahelyi konfliktus vagy bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Bár kellemetlen, de általában elhúzódóbb, mérsékeltebb tünetekkel jár.
A pánikroham ezzel szemben sokszor látszólag a semmiből jön. Egy ember ül a villamoson vagy otthon dolgozik, és egyszer csak úgy érzi, mintha szívrohama lenne. A tünetek intenzívek, az élmény pedig rendkívül félelmetes, mert az érintett azt hiszi, meg fog halni. Ez sokszor a tudatelőttesből vagy tudattalanból fakad, bonyolultabb folyamatról van szó.
– mondja a szakember.
Kik érintettek leginkább?
Pánikrohamot életében szinte mindenki átél legalább egyszer, de ez önmagában nem jelenti, hogy pánikbeteg. Pánikbetegség esetén a rohamok visszatérővé válnak, és hosszú távon ellehetetlenítik a mindennapokat.
Leggyakrabban a fiatal felnőttek érintettek: a húszas–harmincas években járók, amikor a tanulmányok, a munka, a kapcsolatok és az életkezdés kihívásai egyszerre nehezednek rájuk.
A szakirodalom szerint ez az életkor a legveszélyeztetettebb, de előfordul idősebb és fiatalabb korban is megjelenhetnek pánikrohamok
– teszi hozzá Adorjáni Balázs.
Mi váltja ki a rohamokat?
Sokan azt hiszik, hogy a pánik „ok nélkül” érkezik. A pszichológus azonban hangsúlyozza: bár sokszor nem tudjuk tudatosan megfogalmazni, mindig van kiváltó tényező.
Olyan ez, mint az allergia. Az immunrendszer valami ártalmatlan dolgot is halálos veszélyként érzékel, és túlreagálja. A pániknál a szervezetünk hasonlóképpen viselkedik: egy gondolat, emlék, egy-egy testérzés katasztrofizáló félreértelmezése, egy traumatikus eseményhez kötődő (vagy arra emlékeztető) helyszín megpillantása, és elindul a roham
– mondja.
A hajlamosító tényezők között gyakori a stresszes élethelyzet, a szorongó alkat vagy a kudarcokra való túlzott érzékenység.
Mit tehetünk roham közben?
Az egyik legfontosabb, hogy az érintett visszanyerje a kontrollérzetét. Ehhez több módszer is segíthet:
- Helyes légzéstechnika: a mély hasi légzés, a lassú be- és kilégzés.
- Pozitív belső beszéd: emlékeztetni magunkat, hogy a roham el fog múlni, nem életveszélyes.
- Orvosi vizsgálat: mindig ki kell zárni a szervi okokat, például a szívritmuszavart.
Még senki nem halt bele pánikrohamba. Ha valaki megtanulja kezelni a tüneteket, és tudja, hogy perceken belül véget ér, máris visszanyeri a kontrollérzetét
– hangsúlyozza a pszichológus.
Hogyan segíthet a környezet?
Ha a közelünkben valakinél pánikroham jelentkezik, a nyugodt jelenlét a legfontosabb. Maradjunk mellette, biztosítsuk, hogy nincs egyedül, és ha ismerjük a technikát, hívjuk fel a figyelmét a légzés szabályozására. Kiemeli, hogy a biztonság megélése, hogy valaki ott van mellette és vigyáz rá, már önmagában is óriási segítség. Fontos, hogy egy biztonságos légkört alakítsunk ki a számára, és próbáljuk megnyugtatni az illetőt, továbbá fogadjuk el, hogy tényleg szörnyű neki és nem csak megjátssza a rohamot. Nem ő döntött így: a "fejezd már be és nyugodj meg" helyett a "most nagyon rossz, de nemsokára elmúlik" jobb hatást ér el.
Nem szégyen segítséget kérni
A pánikbetegség kezelésének egyik legnagyobb akadálya a stigma. Sokan szégyellik, ha pszichológushoz kell fordulniuk, mások azt hiszik, maguktól is megoldják.
Ez ugyanolyan, mint egy törött láb. Ott sem érezzük cikinek, ha bemegyünk a kórházba, mert segítség kell. A pánikrohamoknál is van segítség: módszerek, technikák, amik megtanulhatók – ezek olyanok, mint a gipsz a léleknek
– emeli ki a szakember.
Szemléletváltásra van szükség
A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Míg az influenzát vagy a törést mindenki komolyan veszi, a pszichés problémák még mindig tabunak számítanak. Kiemeli, hogy ha az iskolákban is tanítanák azt, hogyan működik a pánik és hogyan lehet kezelni, sokkal kevesebb tévhit és félelem lenne ezzel kapcsolatban. Ebből kifolyólag pedig bátrabban fordulnának szakemberhez és mernének segítséget kérni.
A téma fontosságát mutatja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is külön posztban hívta fel rá a figyelmet az Instagram-oldalán. Az intézmény ábrákkal és rövid magyarázatokkal segíti a fiatalokat abban, hogy megértsék a pánikroham és a pánikbetegség közötti különbséget.
