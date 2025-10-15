október 15., szerda

Fegyverek, kutyák és huszárok – látványos pályaorientációs nap Komáromban

Címkék#prezentáció#honvéd kadét#pályaorientációs nap#rendőrségi#vízirendészeti#diák#program

Komáromban ismét megnyitja kapuit a Kempelen Technikum, hogy bepillantást adjon a hivatások világába. A pályaorientációs nyílt nap célja, hogy a diákok és szüleik közvetlenül találkozhassanak a rendvédelmi és honvédelmi szakmák képviselőivel.

Bajcsy Tünde

Izgalmas és tartalmas programmal várja a fiatalokat október 17-én, pénteken a Komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény pályaorientációs nyílt napja nemcsak a továbbtanulási lehetőségek bemutatásáról szól, hanem egy látványos, interaktív élménynappá is válik a diákok, szülők és pedagógusok számára.

Pályaorientációs nyílt nap a Kempelenben 2023-ban - idén sem marad el a kutyás bemutató.
Pályaorientációs nyílt nap a Kempelenben 2023-ban - idén sem marad el a kutyás bemutató
Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Pályaorientációs nyílt nap a Kempelenben

A 9 és 13 óra között zajló eseményen rendőrök, tűzoltók, katonák, hagyományőrzők és szakmai előadók mutatják be mindennapi munkájukat, technikai eszközeiket és a hozzájuk kapcsolódó hivatásokat. 

A látogatók interaktív bemutatók sorát élvezhetik: lesz DogBusiness kutyás bemutató, rendőrségi és vízirendészeti prezentáció, tűzoltótechnikai program, valamint a Szőnyi Lovas Sportegyesület huszárjainak felvonulása is.

A diákok testközelből ismerhetik meg a honvéd kadétokat, valamint a MH Klapka György 1. Páncélosdandár és a Vitéz Hajnal Jenő 12. Területvédelmi Zászlóalj tagjait és eszközeit.

Ritkán látott fegyvergyűjtemény és alaki bemutató

A program egyik különlegessége Hibácskó Ferenc magángyűjtő fegyverzettechnikai kiállítása, amely a Kempelen aulájában kap helyet.
Emellett az intézmény honvéd kadétjai alaki bemutatót is tartanak, ahol a diákok bepillantást nyerhetnek a katonai fegyelem és csapatmunka világába.

Továbbtanulási tanácsadás a helyszínen

A nyolcadikos diákok és szüleik számára az iskola pedagógusai pályaválasztási tájékoztatókat tartanak a 2026/2027-es tanévben induló honvéd kadét, rendészet és közszolgálat szakokról.
A látogatók standokon találkozhatnak a szakmai partnerekkel, valamint a tanulókkal, akik saját tapasztalataikat is megosztják.

GALÉRIA: Pályaorientációs és nyílt nap a komáromi Kempelen-középiskolában (fotó: Kiss Daniella)

Fotók: Beküldött/Kiss Daniella

A tavalyi pályaorientációs napot hatalmas érdeklődés övezte, több száz diák és szülő látogatott el a Kempelen-iskola udvarára. Akkor a résztvevők többek között beleülhettek egy Gidrán harcjárműbe, kipróbálhatták az airsoft eszközöket, és testközelből láthatták a rendőrség, a honvédség és a tűzoltóság munkáját.

 

