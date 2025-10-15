1 órája
Fegyverek, kutyák és huszárok – látványos pályaorientációs nap Komáromban
Komáromban ismét megnyitja kapuit a Kempelen Technikum, hogy bepillantást adjon a hivatások világába. A pályaorientációs nyílt nap célja, hogy a diákok és szüleik közvetlenül találkozhassanak a rendvédelmi és honvédelmi szakmák képviselőivel.
Izgalmas és tartalmas programmal várja a fiatalokat október 17-én, pénteken a Komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény pályaorientációs nyílt napja nemcsak a továbbtanulási lehetőségek bemutatásáról szól, hanem egy látványos, interaktív élménynappá is válik a diákok, szülők és pedagógusok számára.
Pályaorientációs nyílt nap a Kempelenben
A 9 és 13 óra között zajló eseményen rendőrök, tűzoltók, katonák, hagyományőrzők és szakmai előadók mutatják be mindennapi munkájukat, technikai eszközeiket és a hozzájuk kapcsolódó hivatásokat.
A látogatók interaktív bemutatók sorát élvezhetik: lesz DogBusiness kutyás bemutató, rendőrségi és vízirendészeti prezentáció, tűzoltótechnikai program, valamint a Szőnyi Lovas Sportegyesület huszárjainak felvonulása is.
A diákok testközelből ismerhetik meg a honvéd kadétokat, valamint a MH Klapka György 1. Páncélosdandár és a Vitéz Hajnal Jenő 12. Területvédelmi Zászlóalj tagjait és eszközeit.
Ritkán látott fegyvergyűjtemény és alaki bemutató
A program egyik különlegessége Hibácskó Ferenc magángyűjtő fegyverzettechnikai kiállítása, amely a Kempelen aulájában kap helyet.
Emellett az intézmény honvéd kadétjai alaki bemutatót is tartanak, ahol a diákok bepillantást nyerhetnek a katonai fegyelem és csapatmunka világába.
Továbbtanulási tanácsadás a helyszínen
A nyolcadikos diákok és szüleik számára az iskola pedagógusai pályaválasztási tájékoztatókat tartanak a 2026/2027-es tanévben induló honvéd kadét, rendészet és közszolgálat szakokról.
A látogatók standokon találkozhatnak a szakmai partnerekkel, valamint a tanulókkal, akik saját tapasztalataikat is megosztják.
GALÉRIA: Pályaorientációs és nyílt nap a komáromi Kempelen-középiskolában (fotó: Kiss Daniella)Fotók: Beküldött/Kiss Daniella
A tavalyi pályaorientációs napot hatalmas érdeklődés övezte, több száz diák és szülő látogatott el a Kempelen-iskola udvarára. Akkor a résztvevők többek között beleülhettek egy Gidrán harcjárműbe, kipróbálhatták az airsoft eszközöket, és testközelből láthatták a rendőrség, a honvédség és a tűzoltóság munkáját.
