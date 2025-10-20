„A tudás még ma is szexi” – Palik László újra képernyőn

Az 1962-ben Tatabányán született Palik László a magyar televíziózás egyik legismertebb arca. Mi is rendszeresen beszámolunk róla: sportkommentátorként, az Exatlon Hungary és a Legyen Ön is milliomos! házigazdájaként is bizonyította, hogy a képernyő természetes közege.

Palik László újra a képernyőn

Forrás: TV2

Palik László a tudásról és a műsor sikeréről

A Mokka vendégeként beszélt arról, miért tartja különlegesnek a vetélkedőt. Palik László szerint a Legyen Ön is milliomos! sikerének titka, hogy az emberek szeretnek tudni, szeretik az okos játékosokat és együtt izgulni velük. Elmondta, hogy a kérdésekre ő sem látja a válaszokat, így folyamatos készenlétben van, ha a játékosok segítséget kérnek. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a játék erejét mutatja, hogy a „telefonos segítséget kérek” mára szállóigévé vált.