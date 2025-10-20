október 20., hétfő

Legyen Ön is milliomos!

1 órája

„A tudás még ma is szexi” – Palik László újra képernyőn

A tatabányai születésű televíziós legenda ismét reflektorfényben. A Legyen Ön is milliomos! új évadával tér vissza Palik László, aki szerint a tudás ma is igazi érték és vonzó tulajdonság.

Kemma.hu

Az 1962-ben Tatabányán született Palik László a magyar televíziózás egyik legismertebb arca. Mi is rendszeresen beszámolunk róla: sportkommentátorként, az Exatlon Hungary és a Legyen Ön is milliomos! házigazdájaként is bizonyította, hogy a képernyő természetes közege.

Palik László újra a képernyőn
Palik László újra a képernyőn
Forrás: TV2

Palik László a tudásról és a műsor sikeréről

A Mokka vendégeként beszélt arról, miért tartja különlegesnek a vetélkedőt. Palik László szerint a Legyen Ön is milliomos! sikerének titka, hogy az emberek szeretnek tudni, szeretik az okos játékosokat és együtt izgulni velük. Elmondta, hogy a kérdésekre ő sem látja a válaszokat, így folyamatos készenlétben van, ha a játékosok segítséget kérnek. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a játék erejét mutatja, hogy a „telefonos segítséget kérek” mára szállóigévé vált.

Palik László első felesége bocsánatot kért

Volt felesége, Marsi Anikó ma már új házasságban él, de a válás után bocsánatot kért Palik Lászlótól mindazért, amit a házasságukban elrontott. Mint elmondta, nem a megbocsátásért tette, hanem hogy lelkiismerete megkönnyebbüljön. A két televíziós ma is jó kapcsolatban van, ami közös gyermekeik miatt különösen fontos.

 

Palik László új párja

Három éve él boldog párkapcsolatban, új kedvese dr. Erős Petra, akivel nemrég közösen vállalták a nyilvánosságot. Az első találkozásuk húsz éve történt, de csak évekkel később, gyermekeik iskolájában találtak újra egymásra. Palik László szerint most kiegyensúlyozott, csendes magánéletet élnek – „pont olyat, amire mindig is vágytam”.
 

 

