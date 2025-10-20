1 órája
„A tudás még ma is szexi” – Palik László újra képernyőn
A tatabányai születésű televíziós legenda ismét reflektorfényben. A Legyen Ön is milliomos! új évadával tér vissza Palik László, aki szerint a tudás ma is igazi érték és vonzó tulajdonság.
Az 1962-ben Tatabányán született Palik László a magyar televíziózás egyik legismertebb arca. Mi is rendszeresen beszámolunk róla: sportkommentátorként, az Exatlon Hungary és a Legyen Ön is milliomos! házigazdájaként is bizonyította, hogy a képernyő természetes közege.
Palik László a tudásról és a műsor sikeréről
A Mokka vendégeként beszélt arról, miért tartja különlegesnek a vetélkedőt. Palik László szerint a Legyen Ön is milliomos! sikerének titka, hogy az emberek szeretnek tudni, szeretik az okos játékosokat és együtt izgulni velük. Elmondta, hogy a kérdésekre ő sem látja a válaszokat, így folyamatos készenlétben van, ha a játékosok segítséget kérnek. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a játék erejét mutatja, hogy a „telefonos segítséget kérek” mára szállóigévé vált.
Na ezt nem láttuk jönni! Elvették Palik Lászlótól a műsorvezetést a TV2-n +videó
Palik László első felesége bocsánatot kért
Volt felesége, Marsi Anikó ma már új házasságban él, de a válás után bocsánatot kért Palik Lászlótól mindazért, amit a házasságukban elrontott. Mint elmondta, nem a megbocsátásért tette, hanem hogy lelkiismerete megkönnyebbüljön. A két televíziós ma is jó kapcsolatban van, ami közös gyermekeik miatt különösen fontos.
Bocsánatkérés Palik Lacitól: ez volt a kulcs Marsi Anikó boldogságához
Palik László új párja
Három éve él boldog párkapcsolatban, új kedvese dr. Erős Petra, akivel nemrég közösen vállalták a nyilvánosságot. Az első találkozásuk húsz éve történt, de csak évekkel később, gyermekeik iskolájában találtak újra egymásra. Palik László szerint most kiegyensúlyozott, csendes magánéletet élnek – „pont olyat, amire mindig is vágytam”.