1 órája
Pál Feri atya ismét a térségbe érkezik – Szőnyben tart lélekemelő előadást
Szőnybe látogat december elején az ország egyik legnépszerűbb előadója. Pál Feri atya ezúttal az elégedettségről, a célokról és az élet küzdelmeiről beszél majd a közönségnek. Az eseményre már most hatalmas az érdeklődés.
A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház vendége lesz Pál Feri atya, aki országszerte ismert inspiráló, lélekemelő előadásairól. A rendezvény a belső egyensúly, az önismeret és az élet értelmének keresésére hív mindenkit, aki szeretne megállni egy pillanatra a mindennapok rohanásában.
Ki is Pál Feri atya?
Pál Feri atya (Pál Ferenc) katolikus pap, mentálhigiénés szakember és tréner, aki évtizedek óta segíti az embereket abban, hogy jobban megértsék önmagukat és másokat. Előadásain közérthetően, humorral és mély emberséggel beszél olyan témákról, mint az önbecsülés, a párkapcsolat, a hivatás vagy a boldogság keresése. Több könyvet is írt, és online előadásait ezrek követik hétről hétre.
Pál Feri atya előadása Szőnyben
December 4-én 16:30-tól „Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küzdelmek” címmel tart előadást Szőnyben. Az esemény azoknak szól, akik a lelki feltöltődés mellett új szemszögből szeretnének ránézni életük céljaira és nehézségeire. A program egyszerre ígér inspirációt és önreflexiót.
Már most hatalmas az érdeklődés
Zsédenyiné Horváth Krisztina, a művelődési ház munkatársa elmondta, hogy bár a plakát csak néhány napja került ki, már hetvenen regisztráltak az eseményre.
Telt házra számítunk, hiszen Pál Feri atya Komáromban és annak környékén még nem tartott előadást
– fogalmazott. A jegyek árusítása november elején indul, hétköznapokon 8 és 12 óra között, a belépő 2000 forint.
Nemcsak Komáromból jönnek érdeklődni
A szervezők szerint a program iránt a környező településekről és Észak-Komáromból, a Felvidékről is érdeklődnek. A rendezvény minden bizonnyal telt házas lesz, hiszen Pál Feri atya személyes, őszinte és életközeli előadásai mindig mély nyomot hagynak a hallgatóságban.
Pál Feri atya korábbi látogatásai a vármegyében
- Tatán több alkalommal is tartott előadást, legutóbb a vármegyei pszichiátriai konferencián beszélt a változásról és a lelki jóllétről.
„Mindenkinek lehet egy-két nagy dobása” - Pál Feri atya Tatán mondta el a tutit
- Kisbéren az Egészségnapok vendége volt, ahol az önmegvalósításról és a közösség erejéről tartott inspiráló előadást.
Pál Feri atya és Gunagriha előadásait is hallhatjuk Kisbéren az egészségnapon
- Oroszlányban a Dumakanyar programsorozat keretében beszélt a kiégésről, humorral és közvetlenséggel oldva a mindennapi feszültségeket.
Ilyen a katolikus stand-up: Pál Feri volt az oroszlányi Dumakanyar vendége
- Tatán, a Kristály Imperial Hotel „Egy doboz, egy mosoly” adománygyűjtő akcióját is ő nyitotta meg, az adakozás és az összetartozás fontosságát hangsúlyozva.
Egy este, ami elgondolkodtat és feltölt
A decemberi szőnyi előadás tökéletes alkalom arra, hogy a résztvevők inspirációt merítsenek és új lendületet kapjanak a mindennapokhoz.
További információk az előadással kapcsolatban a Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán, illetve email-en és telefonszámon érhető el.