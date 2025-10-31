Pál Feri atya ismét a térségbe érkezik – Szőnyben tart lélekemelő előadást

A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház vendége lesz Pál Feri atya, aki országszerte ismert inspiráló, lélekemelő előadásairól. A rendezvény a belső egyensúly, az önismeret és az élet értelmének keresésére hív mindenkit, aki szeretne megállni egy pillanatra a mindennapok rohanásában.

Pál Feri atya érkezik Szőnybe - nagy az érdeklődés az előadás iránt

Forrás: molujeuropaalapitvany.hu

Ki is Pál Feri atya?

Pál Feri atya (Pál Ferenc) katolikus pap, mentálhigiénés szakember és tréner, aki évtizedek óta segíti az embereket abban, hogy jobban megértsék önmagukat és másokat. Előadásain közérthetően, humorral és mély emberséggel beszél olyan témákról, mint az önbecsülés, a párkapcsolat, a hivatás vagy a boldogság keresése. Több könyvet is írt, és online előadásait ezrek követik hétről hétre.

Pál Feri atya előadása Szőnyben

December 4-én 16:30-tól „Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küzdelmek” címmel tart előadást Szőnyben. Az esemény azoknak szól, akik a lelki feltöltődés mellett új szemszögből szeretnének ránézni életük céljaira és nehézségeire. A program egyszerre ígér inspirációt és önreflexiót.

Már most hatalmas az érdeklődés

Zsédenyiné Horváth Krisztina, a művelődési ház munkatársa elmondta, hogy bár a plakát csak néhány napja került ki, már hetvenen regisztráltak az eseményre.

Telt házra számítunk, hiszen Pál Feri atya Komáromban és annak környékén még nem tartott előadást

– fogalmazott. A jegyek árusítása november elején indul, hétköznapokon 8 és 12 óra között, a belépő 2000 forint.

Nemcsak Komáromból jönnek érdeklődni

A szervezők szerint a program iránt a környező településekről és Észak-Komáromból, a Felvidékről is érdeklődnek. A rendezvény minden bizonnyal telt házas lesz, hiszen Pál Feri atya személyes, őszinte és életközeli előadásai mindig mély nyomot hagynak a hallgatóságban.

Pál Feri atya korábbi látogatásai a vármegyében