Aknába zuhant egy őzgida, a tűzoltók mentették meg

A különös eset pénteken történt Pozsonypüspökiben, ahol járókelők hallották meg az elkeseredett állat hangját. Kiderült, hogy a kis őzgida mintegy öt méter mélyre zuhant egy aknába, ahonnan önerejéből nem tudott kijutni. A riasztott tűzoltók egyike kötélen ereszkedett le hozzá, pokrócba csavarta, majd épségben a felszínre emelte.

Az ujszo.com cikke szerint a tűzoltók nemcsak a mentésre, hanem az állat későbbi sorsára is figyeltek. A pokróc megakadályozta, hogy az őzgida átvegye az emberszagot, így anyja felismerhette és visszafogadhatta. A mentés sikeres volt, az állat sértetlenül térhetett vissza természetes közegébe.

Csaknem tragédia történt, amikor egy 15 éves lány egy 6-8 méter mély kútba esett. Végül a katasztrófavédelem munkatársai és a hivatásos tűzoltók kötelek segítségével hozták fel a felszínre, majd átadták a mentőknek. Az akcióról felvétel is készült. A kútban körülbelül derékig állt a víz, ebbe esett bele a riadt lány, Anna. A szerencsének köszönhetően nem sérült meg súlyosabban az esés közben, információk szerint nem vesztette el az eszméletét és végig kommunikált a segítségére érkezőkkel.

Egy másik esetben egy ember és a kutyája kútba esett a Monostori erőd területén. A komáromi hivatásos tűzoltók és a város önkéntes tűzoltó egyesületének tagjai mentőkötelek segítségével kimentették a férfit, majd az állatot is kihúzták hevederrel a másfél méter átmérőjű, több mint 10 méter mély kútból. Sokan aggódtak a balesetet elszenvedő miatt, de szerencsére nem történt személyi sérülés.