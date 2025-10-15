október 15., szerda

Óvodai pedagógiai nap

1 órája

A pedagógusokat ünneplik a helyi óvodában

Ismét élettel és inspirációval telik meg a tatabányai óvoda. Óvodai pedagógiai nap lesz az egyik helyi óvodában, ahol a szervezők remek programokkal készülnek.

Gábos Orsolya

Október 17-én 9 órától Tatabányán megrendezésre kerül az óvodai pedagógiai nap, amely a város és a térség pedagógusai számára nemcsak szakmai, hanem közösségi ünnep is. Célja, hogy a nevelők megoszthassák tapasztalataikat, új inspirációkat merítsenek, valamint közösen ünnepeljék hivatásuk szépségét és felelősségét.

óvodai pedagógiai nap
Tatabányán óvodai pedagógiai napot tartanak. A kép illusztráció!
Forrás: pexels.com

Óvodai pedagógiai nap Tatabányán

A vendégeket 8.30 és 9.00 között fogadják, majd 9 órakor kezdetét veszi a hivatalos program. A megnyitón Bíróné Csatári Dóra, a Tatai Esterházy Énekegyüttes tagja, Mozart: Csillagok aranya című művét adja elő, ezzel megteremtve az ünnepi hangulatot.

Ezt követően a Gyermekkert Óvoda igazgatója tart nyitóbeszédet Brunszvik Teréz életéről és munkásságáról, aki az első magyarországi kisdedóvó alapítójaként az óvodapedagógia úttörője volt. A megnyitó további részében Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya város polgármestere köszönti a megjelenteket, majd sor kerül a pályakezdő pedagógusok, a nyugállományba vonuló óvodapedagógusok, valamint a jubileumot ünneplő igazgatók méltatására és köszöntésére.

A szakmai program 10 órakor folytatódik Jámbor Fruzsina és Medveczki Réka előadásával, akik a generációs különbségek témáját járják körül. A rövid kávészünetet követően a tatabányai Cortina Színitanoda lép színpadra, majd 12 órától az ország egyik leginspirálóbb előadója, Pál Feri atya tart előadást „Fordulat: a változás kulcsa” címmel. Szavai várhatóan mély gondolatokat és lelki erőt adnak a pedagógusoknak mindennapi munkájukhoz.

A nap 13 órakor zárul a Bodzavirág Kórus fellépésével, akik a „Valahol Európában” című musicalből a „A zene az kell” című dalt adják elő – szimbolikusan üzenve, hogy a zene, az összetartozás és az emberi kapcsolatok adják az igazi harmóniát a nevelésben is.

 

 

