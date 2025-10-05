október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Otthonteremtés és lakberendezés

Címkék#OtthonDesing#esemény#elnökség

Munkatársunktól

Tatabánya a városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestület elnöksége már egy jövő március végi eseményével kapcsolatban jelzett lehetőséget tagjainak. A budapesti 14. OtthonDesing szakmai védnökeként, az érdekvédelmi szervezet kedvezményes kiállítási lehetőséget tud biztosítani tagjainak a legnagyobb azon hazai seregszemlén, amely az otthonteremtéssel, a lakberendezéssel és az iparilag előállított termékek formatervezésével kapcsolatban kínál majd újabb információkat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu