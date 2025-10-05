Helyi közélet
1 órája
Otthonteremtés és lakberendezés
Tatabánya a városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestület elnöksége már egy jövő március végi eseményével kapcsolatban jelzett lehetőséget tagjainak. A budapesti 14. OtthonDesing szakmai védnökeként, az érdekvédelmi szervezet kedvezményes kiállítási lehetőséget tud biztosítani tagjainak a legnagyobb azon hazai seregszemlén, amely az otthonteremtéssel, a lakberendezéssel és az iparilag előállított termékek formatervezésével kapcsolatban kínál majd újabb információkat.
