október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ötöslottó

1 órája

Telitalálat: elvitték az ötöslottó főnyereményét – ezek a számok

Címkék#főnyeremény#Szerencsejáték Zrt#telitalálatos

Valaki végre megütötte a főnyereményt. Az ötöslottó telitalálat ezúttal több mint 1,5 milliárd forintot ért a szerencsés játékosnak.

Kemma.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson. A szerencsés játékos 1 521 411 340 forintot vihet haza.

Ötöslottó
Elvitték az ötöslottó főnyereményét
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

7 ,8, 39, 41,49

 

Így alakultak a nyeremények a 40. héten

A 40. játékhéten egy telitalálat is született, emellett több mint 67 ezer nyertes örülhet kisebb-nagyobb összegnek.

  • 5 találat: 1 darab – 1 521 411 340 Ft
  • 4 találat: 19 darab – 2 374 850 Ft
  • 3 találat: 1 831 darab – 26 990 Ft
  • 2 találat: 65 352 darab – 2 860 Ft

A következő héten, a 41. játékhéten, a várható főnyeremény 190 millió forint lesz az ötös lottón.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu