Telitalálat: elvitték az ötöslottó főnyereményét – ezek a számok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson. A szerencsés játékos 1 521 411 340 forintot vihet haza.

Elvitték az ötöslottó főnyereményét

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

7 ,8, 39, 41,49

Így alakultak a nyeremények a 40. héten

A 40. játékhéten egy telitalálat is született, emellett több mint 67 ezer nyertes örülhet kisebb-nagyobb összegnek.

5 találat: 1 darab – 1 521 411 340 Ft

4 találat: 19 darab – 2 374 850 Ft

3 találat: 1 831 darab – 26 990 Ft

2 találat: 65 352 darab – 2 860 Ft

A következő héten, a 41. játékhéten, a várható főnyeremény 190 millió forint lesz az ötös lottón.

