Telitalálat: elvitték az ötöslottó főnyereményét – ezek a számok
Valaki végre megütötte a főnyereményt. Az ötöslottó telitalálat ezúttal több mint 1,5 milliárd forintot ért a szerencsés játékosnak.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egyetlen telitalálatos szelvény volt a 2025. október 4-i, 40. heti ötöslottó sorsoláson. A szerencsés játékos 1 521 411 340 forintot vihet haza.
Ezek az ötöslottó nyerőszámai
7 ,8, 39, 41,49
Így alakultak a nyeremények a 40. héten
A 40. játékhéten egy telitalálat is született, emellett több mint 67 ezer nyertes örülhet kisebb-nagyobb összegnek.
- 5 találat: 1 darab – 1 521 411 340 Ft
- 4 találat: 19 darab – 2 374 850 Ft
- 3 találat: 1 831 darab – 26 990 Ft
- 2 találat: 65 352 darab – 2 860 Ft
A következő héten, a 41. játékhéten, a várható főnyeremény 190 millió forint lesz az ötös lottón.
