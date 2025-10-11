Megvannak az Ötöslottó e heti nyerőszámai

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Forrás: Shutterstock

Az Ötöslottó nyerőszámai

11; 15; 31; 75; 79.

Ezen a játékhéten (41.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik. A jövő héten a várható főnyeremény 395 millió forint lesz.

További nyeremények a 41. héten az Ötöslottó szerencsejátékon:

4 találat: egyenként 1 millió 925 ezer 810 forint

3 találat: egyenként 25 ezer 325 forint

2 találat: egyenként 3 060 forint