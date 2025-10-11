október 11., szombat

Brigitta névnap

Szerencsejáték

Megvannak az Ötöslottó e heti nyerőszámai

Kihúzták az Ötöslottó 2025/41. heti nyerőszámait.

Kemma.hu

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

ötöslottó
Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Forrás: Shutterstock

Az Ötöslottó nyerőszámai

11; 15; 31; 75; 79.

Ezen a játékhéten (41.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik. A jövő héten a várható főnyeremény 395 millió forint lesz.

További nyeremények a 41. héten az Ötöslottó szerencsejátékon:

4 találat: egyenként 1 millió 925 ezer 810 forint
3 találat: egyenként 25 ezer 325 forint
2 találat: egyenként 3 060 forint

 

