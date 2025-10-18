Megint nincs telitalálat! Tovább nő az Ötöslottó főnyereménye

Kihúzták a 42. játékhét nyerőszámait. Az Ötöslottó főnyereménye ezen a héten sem talált gazdára, így a nyereményösszeg tovább emelkedik.

Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. héten

3; 25; 32; 55; 74

Ezúttal sem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón, így immár második hete halmozódik a főnyeremény. A következő sorsoláson már 590 millió forint ütheti a markát annak, aki mind az öt számot eltalálja.

További nyeremények a 42. héten:

4 találat: 38 darab – 1 163 940 Ft

3 találat: 2801 darab – 16 620 Ft

2 találat: 69 263 darab – 2 520 Ft

A 43. héten újra izgalmas húzás várható, hiszen a halmozódó főnyeremény már közelíti a 600 millió forintot. A játékosok továbbra is bíznak a szerencséjükben – jövő héten talán valaki már milliomosként ünnepelheti a hétvégét.