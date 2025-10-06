Öt mester öt asztalnál

Folytatja több szakmát bemutató találkozóit az általános iskolásokkal és a felnőtt érdeklődőkkel a Dorogi Ipartestület. Piliscsév és Tát (fotónkon) után szerdán délelőtt tíz órára mesterek érkeznek a leányvári Erdély Jenő Általános Iskolába. Öt asztalnál Csurka Imre (épületgépészet, központi fűtés-, víz- és gázszerelő), Nyitrai János (asztalos), Mihalik László (órás), Dimitrov László (villanyszerelő) és Szabó Rácz István Miklós (autóvillamossági szerelő) lesz a vendég, válaszol a kérdésekre.