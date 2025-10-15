1 órája
Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj
Csodás videót hoztunk nektek az ősz legszebb arcáról. Az őszi utazáson megmutatjuk nektek a Tatabányára vezető út egyik legszebb arcát.
Komárom-Esztergom vármegyében is látványosan kezdi téleleji köntösét felölteni a táj. Az őszi utazás is csodaszép, út közben csodáljátok meg a városba vezető utat, amely Európa egyik legszebbje.
Őszi utazás Tatabányára: Európa egyik legszebb útja is őszbe öltözött
A hűvös idő mellett az ősz szépsége is szemünk elé tárul. A településeket díszítő, őszi térdekorációk, a természet is mind arról árulkodik, hogy hazánk is felöltötte őszi ruháját. Az utak is az évszak színeiben pompáznak. Az év ezen időszakában talán a legszebb Tatabánya térsége. Az őszi utakról videót is hoztunk.
Az őszi utazás a szemnek is jóleső érzés. Naszályra vagy Tarján felé kanyarodva szuper őszi dekorációkat, térbabákat is megpillanthat az utazó.
Különleges buszmegállók: Naszály egyik buszvárója egész évben a szüretet várja
Az útmenti fák a sárga és a piros ezerféle árnyalatában pompáznak. Néhány hete végigvittünk titeket Európa egyik legszebb útján, amely Tátot és Tatabányát köti össze. Erről lekanyarodunk az 1-es főútra, amely szintén pompásan fest az őszi kiegészítőivel. Most megmutatjuk ennek az útnak az őszi arcát is.
A 103-as út- 1119-es út vadregényes tájai az autósok és motorosok kedvence egyaránt. Nem véletlenül, hiszen a kanyargós, hegyes-völgyes úton a Gerecse gyöngyszemei tárulnak elénk. Arra vigyázzatok, hogy az 1119-es út végén félpályás útzár van - a nézelődés közepette azért álljatok meg a lámpánál!
A vármegye másik pontjain is beszökött a lombhullatás időszaka. Az őszi utazás szintén kitűnő célpontja lehet a tatai Öreg-tó és környéke, például az Agostyáni Arborétum is. Nézzetek körbe velünk!