Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj

Komárom-Esztergom vármegyében is látványosan kezdi téleleji köntösét felölteni a táj. Az őszi utazás is csodaszép, út közben csodáljátok meg a városba vezető utat, amely Európa egyik legszebbje.

Őszi utazás Tatabányára

Forrás: 24 Óra

Őszi utazás Tatabányára: Európa egyik legszebb útja is őszbe öltözött

A hűvös idő mellett az ősz szépsége is szemünk elé tárul. A településeket díszítő, őszi térdekorációk, a természet is mind arról árulkodik, hogy hazánk is felöltötte őszi ruháját. Az utak is az évszak színeiben pompáznak. Az év ezen időszakában talán a legszebb Tatabánya térsége. Az őszi utakról videót is hoztunk.

Az őszi utazás a szemnek is jóleső érzés. Naszályra vagy Tarján felé kanyarodva szuper őszi dekorációkat, térbabákat is megpillanthat az utazó.