Utazás

1 órája

Tatabányára mentünk Európa egyik legszebb útján - videón az őszi táj

Címkék#1119#utazás ősszel#Gerecse#ősz

Csodás videót hoztunk nektek az ősz legszebb arcáról. Az őszi utazáson megmutatjuk nektek a Tatabányára vezető út egyik legszebb arcát.

Feleki Marietta

Komárom-Esztergom vármegyében is látványosan kezdi téleleji köntösét felölteni a táj. Az őszi utazás is csodaszép, út közben csodáljátok meg a városba vezető utat, amely Európa egyik legszebbje.

Őszi utazás Tatabányára
Őszi utazás Tatabányára
Forrás: 24 Óra

Őszi utazás Tatabányára: Európa egyik legszebb útja is őszbe öltözött

A hűvös idő mellett az ősz szépsége is szemünk elé tárul. A településeket díszítő, őszi térdekorációk, a természet is mind arról árulkodik, hogy hazánk is felöltötte őszi ruháját. Az utak is az évszak színeiben pompáznak. Az év ezen időszakában talán a legszebb Tatabánya térsége. Az őszi utakról videót is hoztunk.

Az őszi utazás a szemnek is jóleső érzés. Naszályra vagy Tarján felé kanyarodva szuper őszi dekorációkat, térbabákat is megpillanthat az utazó. 

Az útmenti fák a sárga és a piros ezerféle árnyalatában pompáznak. Néhány hete végigvittünk titeket Európa egyik legszebb útján, amely Tátot és Tatabányát köti össze. Erről lekanyarodunk az 1-es főútra, amely szintén pompásan fest az őszi kiegészítőivel. Most megmutatjuk ennek az útnak az őszi arcát is.

A 103-as út- 1119-es út vadregényes tájai az autósok és motorosok kedvence egyaránt. Nem véletlenül, hiszen a kanyargós, hegyes-völgyes úton a Gerecse gyöngyszemei tárulnak elénk. Arra vigyázzatok, hogy az 1119-es út végén félpályás útzár van - a nézelődés közepette azért álljatok meg a lámpánál! 

A vármegye másik pontjain is beszökött a lombhullatás időszaka. Az őszi utazás szintén kitűnő célpontja lehet a tatai Öreg-tó és környéke, például az Agostyáni Arborétum is. Nézzetek körbe velünk!

 

