Túlélőkalauz az őszi szünetre szülőknek - mutatjuk, honnan rendelj!
Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan várják a tanév első szünetét. Az őszi szünet idejére érdemes fontolóra venni néhány családi programot, hogy egyik gyerkőcnek sem kelljen unatkozni a szünet ideje alatt.
A diákok és tanárok egyaránt számíthatnak a jól megérdemelt pihenésre: idén az őszi szünet október 23-tól november 2-ig tart, ami az elmúlt évek leghosszabb őszi szünetének számít. Az iskolákban ez az időszak lehetőséget ad a feltöltődésre, a családi programokra és a szabadtéri tevékenységekre.
Programötletek az őszi szünetre
Az őszi szünet remek alkalom a családi programokra:
Kirándulás a természetben: az erdők és parkok ilyenkor a legszebb színekben pompáznak.
Múzeumlátogatás, kiállítások: sok múzeum és kiállítóhely külön programokkal várja a gyerekeket.
Sport és szabadidős tevékenységek: kerékpártúra, séta vagy akár beltéri sportok, például úszás vagy jégkorong.
Kulturális események: koncertek, színházi előadások vagy helyi rendezvények kihasználása.
Tippek a szülőknek
- A szülőknek érdemes előre megtervezni a programokat: a hosszú szünet miatt a gyerekek könnyen elkezdhetnek unatkozni. Egy kis szervezéssel azonban hasznosan és élvezetesen tölthető el a pihenőidő. Emellett érdemes figyelni az időjárásra, hiszen az október végi, november eleji napok már hűvösebbek lehetnek.
- Ha nincs kellő idő a főzésre, fontolóra lehet venni az ételrendelést is.
Mutatjuk, mely helyekről lehet rendelni Tatabányán:
- Grill Bár – napi menü A, B és C változatban, leves + főétel kombinációk, házhoz szállítás lehetőséggel.
- Eli konyhája - házias ízek, napi menü hétfőtől péntekig 11:00–15:00 között. Rendezvényekre is vállalnak sültes tálakat.
- Jófalat.hu – online rendelhető menük, friss alapanyagokból, gyors kiszállítással.
- Joker Your Chef – változatos napi menü választék, kényelmes online rendelés.
- Teletál.hu – házhoz szállított ebédcsomagok, heti menü ajánlatok.
- Pomo Korzó – olasz és nemzetközi ízek, napi menü akár munkanapokra.
- Stúdium Étterem - Önkiszolgáló étterem, napi ötféle menü, klasszikus magyar konyha, légkondicionált környezet.
A legjobb taktika, ha összekötöd a programot az evéssel. Ahogy a korábbi őszi szünetes programajánlónkban is javasoltuk. Egy jó kirándulás a Gerecsében vagy egy séta a tatai Öreg-tó körül garantáltan kifárasztja a gyerekeket, és a felnőtteknek is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Ha hazaértek, készíts nekik egy nagy adag forró csokit tejszínhabbal, és máris megvan a tökéletes délutáni program.
Ugyanakkor ha nem terveztek kirándulást, akadnak olyan receptek, amiket a kicsivel nagyobb gyerekek is el tudnak készíteni, ilyen például a felturbózott melegszendvics, egy könnyű bögrés süti, vagy éppen mindenki kedvence, a megunhatatlan palacsinta.
Hogyan alakul a tanév további része?
A szünet után, november 3-án, hétfőn folytatódik a tanítás az iskolákban. A diákok így kellő energiával és feltöltődve térhetnek vissza az iskolapadba, hogy újult erővel nekilássanak a tanulásnak.
- Az első félév 2026.január 23-án pénteken zárul, az utolsó tanítási nap pedig június 19-én lesz.
- Téli szünet: 2025. december 20 -től 2026. január 4-ig tart.
- A tavaszi szünet április 2-től 12-ig tart majd.
- Az írásbeli érettségik május 4. és május 22. között lesznek megtartva.
