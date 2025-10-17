október 17., péntek

Tudnivaló

1 órája

Túlélőkalauz az őszi szünetre szülőknek - mutatjuk, honnan rendelj!

Címkék#szünet#erdő#program#természet

Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan várják a tanév első szünetét. Az őszi szünet idejére érdemes fontolóra venni néhány családi programot, hogy egyik gyerkőcnek sem kelljen unatkozni a szünet ideje alatt.

Gábos Orsolya

A diákok és tanárok egyaránt számíthatnak a  jól megérdemelt pihenésre: idén az őszi szünet október 23-tól november 2-ig tart, ami az elmúlt évek leghosszabb őszi szünetének számít. Az iskolákban ez az időszak lehetőséget ad a feltöltődésre, a családi programokra és a szabadtéri tevékenységekre.

őszi szünet
Közeleg az őszi szünet, érdemes megfontolni milyen programokat szervezzünk a pihenőidőre
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Programötletek az őszi szünetre

Az őszi szünet remek alkalom a családi programokra:

Kirándulás a természetben: az erdők és parkok ilyenkor a legszebb színekben pompáznak.

Múzeumlátogatás, kiállítások: sok múzeum és kiállítóhely külön programokkal várja a gyerekeket.

Sport és szabadidős tevékenységek: kerékpártúra, séta vagy akár beltéri sportok, például úszás vagy jégkorong.

Kulturális események: koncertek, színházi előadások vagy helyi rendezvények kihasználása.

Tippek a szülőknek

  • A szülőknek érdemes előre megtervezni a programokat: a hosszú szünet miatt a gyerekek könnyen elkezdhetnek unatkozni. Egy kis szervezéssel azonban hasznosan és élvezetesen tölthető el a pihenőidő. Emellett érdemes figyelni az időjárásra, hiszen az október végi, november eleji napok már hűvösebbek lehetnek.
  • Ha nincs kellő idő a főzésre, fontolóra lehet venni az ételrendelést is.

Mutatjuk, mely helyekről lehet rendelni Tatabányán:

  • Grill Bár – napi menü A, B és C változatban, leves + főétel kombinációk, házhoz szállítás lehetőséggel.
  • Eli konyhája - házias ízek, napi menü hétfőtől péntekig 11:00–15:00 között. Rendezvényekre is vállalnak sültes tálakat. 
  • Jófalat.hu – online rendelhető menük, friss alapanyagokból, gyors kiszállítással.
  • Joker Your Chef – változatos napi menü választék, kényelmes online rendelés.
  • Teletál.hu – házhoz szállított ebédcsomagok, heti menü ajánlatok.
  • Pomo Korzó – olasz és nemzetközi ízek, napi menü akár munkanapokra.
  • Stúdium Étterem - Önkiszolgáló étterem, napi ötféle menü, klasszikus magyar konyha, légkondicionált környezet. 

A legjobb taktika, ha összekötöd a programot az evéssel. Ahogy a korábbi őszi szünetes programajánlónkban is javasoltuk. Egy jó kirándulás a Gerecsében vagy egy séta a tatai Öreg-tó körül garantáltan kifárasztja a gyerekeket, és a felnőtteknek is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Ha hazaértek, készíts nekik egy nagy adag forró csokit tejszínhabbal, és máris megvan a tökéletes délutáni program.

Ugyanakkor ha nem terveztek kirándulást, akadnak olyan receptek, amiket a kicsivel nagyobb gyerekek is el tudnak készíteni, ilyen például a felturbózott melegszendvics, egy könnyű bögrés süti, vagy éppen mindenki kedvence, a megunhatatlan palacsinta.

Hogyan alakul a tanév további része?

A szünet után, november 3-án, hétfőn folytatódik a tanítás az iskolákban. A diákok így kellő energiával és feltöltődve térhetnek vissza az iskolapadba, hogy újult erővel nekilássanak a tanulásnak. 

  • Az első félév 2026.január 23-án pénteken zárul, az utolsó tanítási nap pedig június 19-én lesz. 
  • Téli szünet: 2025. december 20 -től 2026. január 4-ig tart. 
  • A tavaszi szünet április 2-től 12-ig tart majd.
  • Az írásbeli érettségik május 4. és május 22. között lesznek megtartva.

 

 

