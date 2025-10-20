VOLÁN
1 órája
Változik a közlekedési rend az őszi szünetben
A diákok számára hamarosan elkezdődik a tanév első szünete. Ez együtt jár azzal is, hogy az őszi szünet alatt megváltozik a közösségi közlekedés menetrendje.
A MÁV–Volán-Csoport tájékoztatása szerint módosul az autóbuszjáratok közlekedési rendje, a munkanap-áthelyezésekhez és az iskolai őszi szünethez igazodva. Az utasoknak érdemes előre tájékozódniuk, mivel több napon is módosul a megszokott menetrend.
Más lesz a közlekedés az őszi szünetben
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az őszi szünet idén október 24-től egészen november 2-ig tart. Ezt az időszakot érinti a menetrendváltozás.
- Október 24. (péntek) – szabadnap, szintén az ünnepnapi menetrend lesz érvényben.
- Október 25–31. között az autóbuszok tanítási szünetes munkanapokon érvényes rend szerint közlekednek.
- November 1. (szombat) – Mindenszentek napja, munkaszüneti nap, az ünnepnapi menetrend lesz érvényben.
- November 2. (vasárnap) – a vasárnapi, munkaszüneti napot megelőző menetrend lép életbe.
- November 3-tól újra munkanapi és tanítási napi rend szerint járnak a buszok.
