Változik a közlekedési rend az őszi szünetben

A MÁV–Volán-Csoport tájékoztatása szerint módosul az autóbuszjáratok közlekedési rendje, a munkanap-áthelyezésekhez és az iskolai őszi szünethez igazodva. Az utasoknak érdemes előre tájékozódniuk, mivel több napon is módosul a megszokott menetrend.

Az őszi szünetben megváltozik a közlekedési rend, mutatjuk...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Más lesz a közlekedés az őszi szünetben

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az őszi szünet idén október 24-től egészen november 2-ig tart. Ezt az időszakot érinti a menetrendváltozás.