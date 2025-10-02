Rekordhosszú őszi szünet jön, íme a programok, amit nem csak a gyerek imád majd

Alig hogy becsöngettek szeptemberben, máris közeledik a következő nagyobb pihenő. Az őszi szünet évek óta a diákok egyik legjobban várt időszaka, hiszen a félév derekán kínál lehetőséget egy kis feltöltődésre. Idén sem lesz ez másképp, ráadásul a megszokottnál is hosszabbra nyúlik a szünet.

A tatai Fényes-források tanösvénye különleges élményt kínál az őszi szünet idején is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Őszi szünet elejét az ünnepekkel kezdjük

Az utolsó tanítási nap október 22-e, szerda lesz, másnap pedig a nemzeti ünnep miatt már nem kell iskolába menniük a diákoknak. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére emlékezünk, ugyanakkor ezen a napon ünnepeljük a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltását is. Így az őszi szünet október 23-tól november 3-ig tart, ami összesen 11 napot ölel fel.

Miért van őszi szünet?

Azt viszont kevesen tudják, hogy miért is van őszi szünet. A pihenőt még 2000-ben vezették be, azzal az indokkal, hogy a szeptembertől karácsonyig tartó tanítási időszak túlságosan hosszú megszakítás nélkül. A diákok és a pedagógusok teljesítményét is segíti, ha a tanév első harmadában jut egy kis levegővételnyi idő.