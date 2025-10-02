1 órája
Rekordhosszú őszi szünet jön, íme a programok, amit nem csak a gyerek imád majd
Az iskolásoknak a tanév első nagyobb pihenője október végén érkezik. Az őszi szünet különlegessége, hogy idén tizenegy napot ölel fel, így bőven jut idő túrákra, családi programokra és feltöltődésre.
Alig hogy becsöngettek szeptemberben, máris közeledik a következő nagyobb pihenő. Az őszi szünet évek óta a diákok egyik legjobban várt időszaka, hiszen a félév derekán kínál lehetőséget egy kis feltöltődésre. Idén sem lesz ez másképp, ráadásul a megszokottnál is hosszabbra nyúlik a szünet.
Őszi szünet elejét az ünnepekkel kezdjük
Az utolsó tanítási nap október 22-e, szerda lesz, másnap pedig a nemzeti ünnep miatt már nem kell iskolába menniük a diákoknak. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére emlékezünk, ugyanakkor ezen a napon ünnepeljük a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltását is. Így az őszi szünet október 23-tól november 3-ig tart, ami összesen 11 napot ölel fel.
Miért van őszi szünet?
Azt viszont kevesen tudják, hogy miért is van őszi szünet. A pihenőt még 2000-ben vezették be, azzal az indokkal, hogy a szeptembertől karácsonyig tartó tanítási időszak túlságosan hosszú megszakítás nélkül. A diákok és a pedagógusok teljesítményét is segíti, ha a tanév első harmadában jut egy kis levegővételnyi idő.
Szülőknek feladat, gyerekeknek öröm
Bár a gyerekek örömmel fogadják a hosszú szünetet, a szülőknek sokszor komoly logisztikai fejtörést okoz. Hét munkanapot kell áthidalniuk, ami nem könnyű, ha nincs segítség a nagyszülőktől vagy nem adható ki egyszerűen a szabadság a munkahelyen. A Tatabányai Tankerület tájékoztatása szerint azonban – szülői igény esetén – az iskolák kötelesek ügyeletet biztosítani, így a legkisebbek sem maradnak felügyelet nélkül.
Őszi programok a megyében
Ha a friss levegőre vágysz, a Vértes és a Gerecse túraútvonalai különösen szépek ilyenkor, de a tatai Öreg-tó környékén is sokan sétálnak az őszi színekben pompázó fák között. Korábban már összegyűjtöttük Komárom-Esztergom vármegye legszebb kirándulóhelyeit: a fényesi pallósétánytól a tatabányai Turulon át egészen az esztergomi Vaskapu-hegyig számos útvonal kínál élményt a természetjáróknak. Ezek közül bármelyik jó választás lehet az őszi szünet napjaira, hiszen rövidebb sétát és egész napos túrát is könnyen találhatunk. Beltéri kikapcsolódásra is akad bőven lehetőség: könyvtárak, mozik és múzeumok várják a családokat a szünet napjaiban.
Aki messzebb kirándulna, annak a Pilis újra megnyílt kincse, a Holdvilág-árok is remek célpont lehet, amely most természetközelibb formában, biztonságosabban fogadja a látogatókat.
Vigyázni kell az őszi megfázással is
Az őszi időszak nemcsak a pihenésről, hanem a megfázásokról is híres. A hűvösebb napokon érdemes természetes immunerősítőkkel támogatni a szervezetet. A méz, a propolisz és a kakukkfű olaj mind hatékony segítséget jelenthetnek a torokfájás és a köhögés enyhítésében. Ahogy a tatai SVÉT-en is elhangzott, a hársméz különösen ajánlott ilyenkor: egyszerre nyugtatja a torkot és erősíti az immunrendszert.
Szezonális finomságok az asztalon
A szünet napjai nemcsak kirándulásra, hanem közös főzőcskézésre is alkalmat adhatnak. Az őszi konyha tele van melengető ízekkel: a szilvás gombóc, a sütőtökkrémleves, almás pite vagy a vadpörkölt mind-mind az évszak klasszikusai. A piacok ilyenkor bővelkednek friss alapanyagokban: szilvában, szőlőben, almában, körtében és tökfélékben. Ezekből a gyerekekkel közösen is könnyedén készíthetünk különböző finomságokat.
Nemrég írtunk arról is, hogy a nagymama-féle almás pite mennyire összeforrt az őszi hangulattal. A titka nem csupán a reszelt alma és a fahéj tökéletes aránya, hanem az is, hogy minden mozdulatában ott van a gondoskodás és a szeretet. Az ilyen házias sütemények nemcsak desszertek, hanem családi hagyományok, amelyek még meghittebbé teszik a szünidő napjait.
