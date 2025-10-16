október 16., csütörtök

Programajánló

46 perce

Látogasd végig az őszi programokat - Komáromtól Tatáig élmény vár!

Címkék#Komárom#hétvégi programok#Halfesztivál#koncert#ingyenes programok

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több színes és hangulatos rendezvény várja a látogatókat. Az őszi programok idén is gasztronómiai élményekkel, zenés fesztiválokkal és kulturális eseményekkel töltik meg Komárom-Esztergom megye városait. Akár családi kikapcsolódást, akár baráti találkozót tervezel, az őszi programok között biztosan megtalálod a kedvencedet.

Varga Panna

Ahogy beköszönt az ősz, Komárom-Esztergom megyében programok jelennek meg. Ismerős lehet ha ki szeretnél kapcsolódni és nem tudod hova menj? Mi megmutatjuk ebben a cikkben, hogy milyen érdemleges őszi programok lesznek a közel jövőben. A következő hetekben a megyében egymás után következnek a programok.

Őszi programok Komárom-Esztergom megyében 2025-ben
Fotó: Hagymási B. / Forrás:  Kemma.hu

Amit ebben a cikkben megtudhatsz:

  • Október 19.  Komárom, Monostori Erőd -Erődfeszt 
  • Október 24-26.  Tata, Öreg-tó és Kastély tér - Halgasztro fesztivál
  • Október 25.  Komárom- LehárFesztivál
  • November 11.  Tatabánya, Bányászati és Ipari Skanzen - Forraltbor fesztivál
     

Őszi programok Komárom-Esztergom megyében

Ahogy beköszönt az ősz, a megye városai és falvai is megtelnek élettel. Gasztronómiai fesztiválok, koncertek és hangulatos szabadtéri programok várják a látogatókat.

Őszi program ötleteket keresel?

Ebben az összeállításban összegyűjtöttük a Komárom-Esztergom megyei őszi programokat, amelyek az elkövetkező hetekben várják a látogatókat. Az ajánlóban gasztronómiai különlegességek és kulturális események egyaránt helyet kaptak.

Őszi programok a megyében:

Az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivált (közismert nevén Halfesztivál) idén október 24-26. között rendezik meg Tatán, az Öreg-tó partján, a Kastély téren.
A rendezvény teljesen ingyenes, így bárki átélheti a halászati hagyományok különleges hangulatát.

A fesztivál programkínálata idén is bőséges ,látványhalászat, halászléfőző versenyek, kézműves vásár és esti koncertek várják az érdeklődőket. A szervezők bemutatják a tradicionális halfogási és halászati módszereket is, így a látogatók testközelből is megismerhetik a régi mesterség fortélyait.

A vízparti hangulat és a gasztro élmények miatt a tatai Halfesztivál méltán számít az egyik legkedveltebb őszi programnak a térségben.
A családokat külön gyerekprogramokkal, a gasztronómia szerelmeseit pedig halászlé- és sült hal kóstolókkal várják.

Tatai látvány halászat a fesztiválon 2023-ban
Fotó: Fajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

Őszi kikapcsolódás a Komáromi Erődben

Az október különleges hónap Komárom életében, hiszen két nagy őszi program is ide csábítja a látogatókat.

A Monostori Erődben október 19.-én  ismét életre kel a múlt: katonai bemutatók, hagyományőrző csapatok, valamint történelmi játékok várják az érdeklődőket. Az egész napos fesztiválon a látogatók megismerhetik a fegyverforgatás fortélyait, bepillanthatnak a régi korok mindennapjaiba, sőt, akár korabeli ruhákban is fotózkodhatnak.

A gasztrosoron helyi ízek és kézműves finomságok sorakoznak, miközben a színpadon koncertek és interaktív bemutatók gondoskodnak a jó hangulatról.
A komáromi ErődFeszt egyszerre történelmi kaland és családi szórakozás valódi különlegesség az őszi programok között. A másik program ami lesz majd az Erődben az a Lehár Feszt. 

Tankcsapda indított a 2023-as ErődFeszten
Fotó: Kovács László / Forrás:  24 Óra

A LehárFeszt Komárom egyik legnemesebb kulturális eseményen október 24.-én  és  október 25.-én sz megrendezve, amely a város szülöttének, Lehár Ferenc zeneszerzőnek állít emléket. A fesztivál a klasszikus zene és a modern zene határán mozog, ismert dallamok és feldolgozott slágerek és nemzetközi fellépők várják a közönséget. 

Ez a rendezvény  az olyan embereknek kedvez akik a könnyed kikapcsolódásra vágynak, ha te is köztük vagy akkor látogass el erre a fesztiválra. 

Lehár fesztivál már harmadjára megrendezésre kerül
Forrás: https://felvidek.ma/

Programok a megyében: Tatabánya

Az ősz közepén Tatabánya sem marad ki a színes programkavalkádból  a városban idén két különleges esemény is feldobja a hűvösebb napokat.

A Forralt Bor Fesztivál minden évben az egyik legkedveltebb őszi program Tatabányán, ahol a belváros és a Bányászati és Ipari Skanzen megtelik fénnyel, zenével és a fűszeres bor illatával. A rendezvényt idén november 11-én tartják.

A fesztiválon helyi és országos borászok kínálják portékáit, miközben a látogatók sült gesztenyét, kézműves sajtokat és házi finomságokat is kóstolhatnak. A hangulatot az élő koncertek teszik teljessé, a kivilágított skanzen pedig különleges, bensőséges atmoszférát teremt.

A Forralt Bor Fesztivál nemcsak gasztronómiai élmény, hanem igazi közösségi találkozóhely is  ahol a finom ízek, a baráti beszélgetések és a zenés esték együtt adják meg Tatabánya közössége hangulatát.

Képen a 2023-as Forralt Bor Fesztivál egyik standja
Fotó: Novotni Ákos / Forrás:  Kemma.hu

 

 

 

