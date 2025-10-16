46 perce
Látogasd végig az őszi programokat - Komáromtól Tatáig élmény vár!
Ahogy beköszönt az ősz, egyre több színes és hangulatos rendezvény várja a látogatókat. Az őszi programok idén is gasztronómiai élményekkel, zenés fesztiválokkal és kulturális eseményekkel töltik meg Komárom-Esztergom megye városait. Akár családi kikapcsolódást, akár baráti találkozót tervezel, az őszi programok között biztosan megtalálod a kedvencedet.
Ahogy beköszönt az ősz, Komárom-Esztergom megyében programok jelennek meg. Ismerős lehet ha ki szeretnél kapcsolódni és nem tudod hova menj? Mi megmutatjuk ebben a cikkben, hogy milyen érdemleges őszi programok lesznek a közel jövőben. A következő hetekben a megyében egymás után következnek a programok.
Amit ebben a cikkben megtudhatsz:
- Október 19. Komárom, Monostori Erőd -Erődfeszt
- Október 24-26. Tata, Öreg-tó és Kastély tér - Halgasztro fesztivál
- Október 25. Komárom- LehárFesztivál
- November 11. Tatabánya, Bányászati és Ipari Skanzen - Forraltbor fesztivál
Őszi programok Komárom-Esztergom megyében
Ahogy beköszönt az ősz, a megye városai és falvai is megtelnek élettel. Gasztronómiai fesztiválok, koncertek és hangulatos szabadtéri programok várják a látogatókat.
Őszi program ötleteket keresel?
Ebben az összeállításban összegyűjtöttük a Komárom-Esztergom megyei őszi programokat, amelyek az elkövetkező hetekben várják a látogatókat. Az ajánlóban gasztronómiai különlegességek és kulturális események egyaránt helyet kaptak.
Őszi programok a megyében:
Az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivált (közismert nevén Halfesztivál) idén október 24-26. között rendezik meg Tatán, az Öreg-tó partján, a Kastély téren.
A rendezvény teljesen ingyenes, így bárki átélheti a halászati hagyományok különleges hangulatát.
A fesztivál programkínálata idén is bőséges ,látványhalászat, halászléfőző versenyek, kézműves vásár és esti koncertek várják az érdeklődőket. A szervezők bemutatják a tradicionális halfogási és halászati módszereket is, így a látogatók testközelből is megismerhetik a régi mesterség fortélyait.
A vízparti hangulat és a gasztro élmények miatt a tatai Halfesztivál méltán számít az egyik legkedveltebb őszi programnak a térségben.
A családokat külön gyerekprogramokkal, a gasztronómia szerelmeseit pedig halászlé- és sült hal kóstolókkal várják.
Őszi kikapcsolódás a Komáromi Erődben
Az október különleges hónap Komárom életében, hiszen két nagy őszi program is ide csábítja a látogatókat.
A Monostori Erődben október 19.-én ismét életre kel a múlt: katonai bemutatók, hagyományőrző csapatok, valamint történelmi játékok várják az érdeklődőket. Az egész napos fesztiválon a látogatók megismerhetik a fegyverforgatás fortélyait, bepillanthatnak a régi korok mindennapjaiba, sőt, akár korabeli ruhákban is fotózkodhatnak.
A gasztrosoron helyi ízek és kézműves finomságok sorakoznak, miközben a színpadon koncertek és interaktív bemutatók gondoskodnak a jó hangulatról.
A komáromi ErődFeszt egyszerre történelmi kaland és családi szórakozás valódi különlegesség az őszi programok között. A másik program ami lesz majd az Erődben az a Lehár Feszt.
A LehárFeszt Komárom egyik legnemesebb kulturális eseményen október 24.-én és október 25.-én sz megrendezve, amely a város szülöttének, Lehár Ferenc zeneszerzőnek állít emléket. A fesztivál a klasszikus zene és a modern zene határán mozog, ismert dallamok és feldolgozott slágerek és nemzetközi fellépők várják a közönséget.
Ez a rendezvény az olyan embereknek kedvez akik a könnyed kikapcsolódásra vágynak, ha te is köztük vagy akkor látogass el erre a fesztiválra.
Programok a megyében: Tatabánya
Az ősz közepén Tatabánya sem marad ki a színes programkavalkádból a városban idén két különleges esemény is feldobja a hűvösebb napokat.
A Forralt Bor Fesztivál minden évben az egyik legkedveltebb őszi program Tatabányán, ahol a belváros és a Bányászati és Ipari Skanzen megtelik fénnyel, zenével és a fűszeres bor illatával. A rendezvényt idén november 11-én tartják.
A fesztiválon helyi és országos borászok kínálják portékáit, miközben a látogatók sült gesztenyét, kézműves sajtokat és házi finomságokat is kóstolhatnak. A hangulatot az élő koncertek teszik teljessé, a kivilágított skanzen pedig különleges, bensőséges atmoszférát teremt.
A Forralt Bor Fesztivál nemcsak gasztronómiai élmény, hanem igazi közösségi találkozóhely is ahol a finom ízek, a baráti beszélgetések és a zenés esték együtt adják meg Tatabánya közössége hangulatát.