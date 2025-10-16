Látogasd végig az őszi programokat - Komáromtól Tatáig élmény vár!

Ahogy beköszönt az ősz, Komárom-Esztergom megyében programok jelennek meg. Ismerős lehet ha ki szeretnél kapcsolódni és nem tudod hova menj? Mi megmutatjuk ebben a cikkben, hogy milyen érdemleges őszi programok lesznek a közel jövőben. A következő hetekben a megyében egymás után következnek a programok.

Őszi programok Komárom-Esztergom megyében 2025-ben

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Amit ebben a cikkben megtudhatsz:

Október 19. Komárom, Monostori Erőd -Erődfeszt

Október 24-26. Tata, Öreg-tó és Kastély tér - Halgasztro fesztivál

Október 25. Komárom- LehárFesztivál

November 11. Tatabánya, Bányászati és Ipari Skanzen - Forraltbor fesztivál



Őszi programok Komárom-Esztergom megyében

Ahogy beköszönt az ősz, a megye városai és falvai is megtelnek élettel. Gasztronómiai fesztiválok, koncertek és hangulatos szabadtéri programok várják a látogatókat.

Őszi program ötleteket keresel?

Ebben az összeállításban összegyűjtöttük a Komárom-Esztergom megyei őszi programokat, amelyek az elkövetkező hetekben várják a látogatókat. Az ajánlóban gasztronómiai különlegességek és kulturális események egyaránt helyet kaptak.

Őszi programok a megyében:

Az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivált (közismert nevén Halfesztivál) idén október 24-26. között rendezik meg Tatán, az Öreg-tó partján, a Kastély téren.

A rendezvény teljesen ingyenes, így bárki átélheti a halászati hagyományok különleges hangulatát.

A fesztivál programkínálata idén is bőséges ,látványhalászat, halászléfőző versenyek, kézműves vásár és esti koncertek várják az érdeklődőket. A szervezők bemutatják a tradicionális halfogási és halászati módszereket is, így a látogatók testközelből is megismerhetik a régi mesterség fortélyait.

A vízparti hangulat és a gasztro élmények miatt a tatai Halfesztivál méltán számít az egyik legkedveltebb őszi programnak a térségben.

A családokat külön gyerekprogramokkal, a gasztronómia szerelmeseit pedig halászlé- és sült hal kóstolókkal várják.

Tatai látvány halászat a fesztiválon 2023-ban

Fotó: Fajsz Péter / Forrás: Kemma.hu

Őszi kikapcsolódás a Komáromi Erődben

Az október különleges hónap Komárom életében, hiszen két nagy őszi program is ide csábítja a látogatókat.

A Monostori Erődben október 19.-én ismét életre kel a múlt: katonai bemutatók, hagyományőrző csapatok, valamint történelmi játékok várják az érdeklődőket. Az egész napos fesztiválon a látogatók megismerhetik a fegyverforgatás fortélyait, bepillanthatnak a régi korok mindennapjaiba, sőt, akár korabeli ruhákban is fotózkodhatnak.