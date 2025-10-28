Szinte ingyen adják ezt a Parkside-szettet: ez a kerti munkák királya most

Az ablakon kilesve láthatjuk: sárgulnak és piroslanak a fák levelei, ami egyet jelent azzal, megérkezett az ősz. A sokak által kedvelt évszak velejárója az is, hogy el kell végezni a kertben az utolsó simításokat, eljött az őszi kerti munka ideje. A Lidl-akcióban csütörtöktől néhány olyan terméket kínálnak, amik bizony kiválóak a hűvös évszakban való tevékenykedéshez.

Elérkezett az őszi kerti munka ideje, amihez remek választás lehet a Lidl férfiöltözete

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Őszi kerti munka - ebben az öltözetben nem fogsz megfázni

A hideg, hűvös, nyálkás idő ellenére is el kell végezni a kertben az utolsó simításokat, hogy felkészítsük kertünket a téli fagyokra. Ilyen például a lehullott levelek összegereblyézése, és annak eltakarítása. Az őszi-téli időszakban különösen sokan fáznak meg, a megbetegedést pedig bizony nem érdemes kockáztatni, éppen ezért érdemes szemügyre venni a Lidl legújabb akcióját, ami csütörtöktől veszi kezdetét.

A Parkside férfi polármellény 3999 forint

A Parkside férfi polárpulóver 3999 forint

A Parkside férfi hosszú ujjú póló csupán 1999 forint

A Parkside bélelt munkásnadrág 7999 forint

Azonban nem csak ruházati termékeket elérhetőek a Parkside-akcióban, hanem például kerti tárolózsákot is, amiben az összegereblyézett levelek könnyedén össze tudjuk gyűjteni. Ebből több fajtát kínál az áruház:

A három részes készlet 2 darab kicsi, körülbelül 125 literes illetve egy darab nagy, kb 275 literes zsákból tevődik össze.

Választhatjuk viszont az XXL méretűt is, ami egy darab 500 literes zsákból áll.

Akár a szettet, akár az XXL méretű zsákra esik a választás, az ára ugyanúgy 1799 forintba kerül.

Miért fontos a levelek összegyűjtése?

Ha a falevelek vastagon borítják a gyepet, könnyen gátolják a fű légzését és tápanyagfelvételét, tehát bár a minél színesebb falevelek látványa szép, a környezetre mégis káros hatással lehet, ha nincs összegyűjtve. Fentáll a veszélye, hogy a vizes, nyirkos levelek alatt megindul penész, mohásodás és korhadás, ez a folyamat tavasszal csúf foltokat hagy a pázsiton. Ezért érdemes hetente egyszer összegyűjteni a lehullott leveleket, és komposztálni vagy elszállítani őket.