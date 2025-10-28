október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedvezmény

17 perce

Szinte ingyen adják ezt a Parkside-szettet: ez a kerti munkák királya most

Címkék#Lidl#falevél#árak#kerti munka

Egyre közelebb van a tél, ezért érdemes a kertben elvégezni az utolsó simításokat. Az őszi kerti munka - például a lehullott falevelek összegyűjtése - mellé érdemes vastagabban felöltözni, ehhez biztosít lehetőséget a Lidl.

Gábos Orsolya

Az ablakon kilesve láthatjuk: sárgulnak és piroslanak a fák levelei, ami egyet jelent azzal, megérkezett az ősz. A sokak által kedvelt évszak velejárója az is, hogy el kell végezni a kertben az utolsó simításokat, eljött az őszi kerti munka ideje. A Lidl-akcióban csütörtöktől néhány olyan terméket kínálnak, amik bizony kiválóak a hűvös évszakban való tevékenykedéshez.

őszi kerti munka
Elérkezett az őszi kerti munka ideje, amihez remek választás lehet a Lidl férfiöltözete
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Őszi kerti munka - ebben az öltözetben nem fogsz megfázni

A hideg, hűvös, nyálkás idő ellenére is el kell végezni a kertben az utolsó simításokat, hogy felkészítsük kertünket a téli fagyokra. Ilyen például a lehullott levelek összegereblyézése, és annak eltakarítása. Az őszi-téli időszakban különösen sokan fáznak meg, a megbetegedést pedig bizony nem érdemes kockáztatni, éppen ezért érdemes szemügyre venni a Lidl legújabb akcióját, ami csütörtöktől veszi kezdetét.

  • A Parkside férfi polármellény 3999 forint
  • A Parkside férfi polárpulóver 3999 forint
  • A Parkside férfi hosszú ujjú póló csupán 1999 forint
  • A Parkside bélelt munkásnadrág 7999 forint

Azonban nem csak ruházati termékeket elérhetőek a Parkside-akcióban, hanem például kerti tárolózsákot is, amiben az összegereblyézett levelek könnyedén össze tudjuk gyűjteni. Ebből több  fajtát kínál az áruház:

  • A három részes készlet 2 darab kicsi, körülbelül 125 literes illetve egy darab nagy, kb 275 literes zsákból tevődik össze.
  • Választhatjuk viszont az XXL méretűt is, ami egy darab 500 literes zsákból áll.
  • Akár a szettet, akár az XXL méretű zsákra esik a választás, az ára ugyanúgy 1799 forintba kerül.

Miért fontos a levelek összegyűjtése?

Ha a falevelek vastagon borítják a gyepet, könnyen gátolják a fű légzését és tápanyagfelvételét, tehát bár a minél színesebb falevelek látványa szép, a környezetre mégis káros hatással lehet, ha nincs összegyűjtve. Fentáll a veszélye, hogy a vizes, nyirkos levelek alatt megindul penész, mohásodás és korhadás, ez a folyamat tavasszal csúf foltokat hagy a pázsiton. Ezért érdemes hetente egyszer összegyűjteni a lehullott leveleket, és komposztálni vagy elszállítani őket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu