Szalmaemberek és egy rejtélyes női alak Vérteskethely kapujában - íme a falvak őszi dekorációja
Rejtélyes női alak, szénakazalba borult népség és még jó néhány mulatság várja, a Vérteskethelyre betérőket. A falvak őszi dekorációi változatosabbnál változatosabb szemszögből közelítik meg az ősz hangulatát.
Ekével szántó, kukoricát morzsoló jelenetek szórakoztatják a falun áthaladó autósokat: Vérteskethely őszi dekorációja kifejezetten mókásra sikeredett. A Kisbér mellett elterülő kisközség, Tatabánya felőli oldalán található a szalmából, kukoricából, tökökből és az ősz egyéb jellegzetes alkotóelemeiből összerakott kompozíció.
Vérteskethely őszi dekorációja mulattatja az autósokat
Az év ezen időszakában, a legtöbb település szentel időt és energiát, hogy hangulatosabbá varázsolja köztereit. Nincs ezzel másképp Vérteskethely sem - a Kisbér mellett fekvő aprócska kis település idén is kitett magáért. A térség másik kistelepülése, Tarján is követi a hagyományokat, és mulatságot csempészik a falu életébe.
A térbabák igazán mesebeli hangulatot kölcsönöznek, a vértesi kisközségnek.
GALÉRIA: Fotókon a vérteskethelyi térbabák (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence