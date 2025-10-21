október 21., kedd

Hangulatos díszek

25 perce

Szalmaemberek és egy rejtélyes női alak Vérteskethely kapujában - íme a falvak őszi dekorációja

Címkék#őszi dekoráció#szalmababa#Vérteskethely

Rejtélyes női alak, szénakazalba borult népség és még jó néhány mulatság várja, a Vérteskethelyre betérőket. A falvak őszi dekorációi változatosabbnál változatosabb szemszögből közelítik meg az ősz hangulatát.

Petrovics Milán

Ekével szántó, kukoricát morzsoló jelenetek szórakoztatják a falun áthaladó autósokat: Vérteskethely őszi dekorációja kifejezetten mókásra sikeredett. A Kisbér mellett elterülő kisközség, Tatabánya felőli oldalán található a szalmából, kukoricából, tökökből és az ősz egyéb jellegzetes alkotóelemeiből összerakott kompozíció. 

őszi dekoráció
Őszi dekoráció: Vérteskethely titokzatos női alakja 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vérteskethely őszi dekorációja mulattatja az autósokat

Az év ezen időszakában, a legtöbb település szentel időt és energiát, hogy hangulatosabbá varázsolja köztereit. Nincs ezzel másképp Vérteskethely sem - a Kisbér mellett fekvő aprócska kis település idén is kitett magáért. A térség másik kistelepülése, Tarján is követi a hagyományokat, és mulatságot csempészik a falu életébe. 

Fotókon a vérteskethelyi térbabák
Mókás figurák ácsorognak a falu bejáratánál 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A térbabák igazán mesebeli hangulatot kölcsönöznek, a vértesi kisközségnek. 

GALÉRIA: Fotókon a vérteskethelyi térbabák (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

 

