Szalmaemberek és egy rejtélyes női alak Vérteskethely kapujában - íme a falvak őszi dekorációja

Ekével szántó, kukoricát morzsoló jelenetek szórakoztatják a falun áthaladó autósokat: Vérteskethely őszi dekorációja kifejezetten mókásra sikeredett. A Kisbér mellett elterülő kisközség, Tatabánya felőli oldalán található a szalmából, kukoricából, tökökből és az ősz egyéb jellegzetes alkotóelemeiből összerakott kompozíció.

Őszi dekoráció: Vérteskethely titokzatos női alakja

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vérteskethely őszi dekorációja mulattatja az autósokat

Az év ezen időszakában, a legtöbb település szentel időt és energiát, hogy hangulatosabbá varázsolja köztereit. Nincs ezzel másképp Vérteskethely sem - a Kisbér mellett fekvő aprócska kis település idén is kitett magáért. A térség másik kistelepülése, Tarján is követi a hagyományokat, és mulatságot csempészik a falu életébe.

Mókás figurák ácsorognak a falu bejáratánál

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A térbabák igazán mesebeli hangulatot kölcsönöznek, a vértesi kisközségnek.