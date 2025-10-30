29 perce
Meseszép olvasói fotókon az ősz 1000 színe: mutatjuk a legjobb képeket
Jobbnál jobb képeket kaptunk, olvasóinktól, mutatjuk a legjobbakat egy galériában. Ilyen az ősz Komárom-Esztergomban.
Kerestük az ősz legjobb komárom-esztergomi képeit, a kemma.hu Facebook-oldalán. Olvasóink rengeteg képet küldtek be és összesen 162 hozzászólást olvashattunk. Őszi sétákról a Vértesben, naplementékről még gombákról is nagyon jó fotókat kaptunk, sőt volt aki az Esztergomi Bazilikáról küldött képet. Most egy galériában összeszedtük, hogy milyen az ősz Komárom-Esztergomban.
Képeslapra illik az ősz Komárom-Esztergomban
Sokan gondolják, hogy az ősz a legszebb évszak és ha ezeket a képeket nézzük, akkor kétségünk sem lehet róla.
GALÉRIA: Olvasóink legjobb őszi fotói
Ha ősszel kirándulnál, de elkerülnéd a legforgalmasabb helyeket, Komárom-Esztergom vármegye rejtett kincsei ideális választásnak bizonyulhatnak. Íme, a legjobb őszi kirándulóhelyek Komárom-Esztergomban.
5 kihagyhatatlan őszi úti cél Komárom-Esztergom vármegyében: fedezd fel a megye rejtett kincseit
Az őszi programok idén is gasztronómiai élményekkel, zenés fesztiválokkal és kulturális eseményekkel töltik meg Komárom-Esztergom vármegye városait. Ebben az összeállításban összegyűjtöttük a Komárom-Esztergom őszi programokat, amelyek az elkövetkező hetekben várják a látogatókat.
Látogasd végig az őszi programokat - Komáromtól Tatáig élmény vár!