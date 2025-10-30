Meseszép olvasói fotókon az ősz 1000 színe: mutatjuk a legjobb képeket

Kerestük az ősz legjobb komárom-esztergomi képeit, a kemma.hu Facebook-oldalán. Olvasóink rengeteg képet küldtek be és összesen 162 hozzászólást olvashattunk. Őszi sétákról a Vértesben, naplementékről még gombákról is nagyon jó fotókat kaptunk, sőt volt aki az Esztergomi Bazilikáról küldött képet. Most egy galériában összeszedtük, hogy milyen az ősz Komárom-Esztergomban.

Elképesztő képeken az ősz Komárom-Esztergomban

Fotó: Lbor Nikolett / Forrás: beküldött

Képeslapra illik az ősz Komárom-Esztergomban

Sokan gondolják, hogy az ősz a legszebb évszak és ha ezeket a képeket nézzük, akkor kétségünk sem lehet róla.