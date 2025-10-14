1 órája
Bajban Szomód: háziorvos nélkül maradhat a település
Bizonytalanná vált az egészségügyi alapellátás jövője Szomódon. A nyugdíjas háziorvod ugyanis hamarosan bezárja praxisát. Az orvoshiány nem egyedi – a térségben, köztük Tatán is komoly átalakításokra kényszerülnek az önkormányzatok, hogy biztosítani tudják a lakosság folyamatos ellátását.
Szomód újabb nehézséggel néz szembe: háziorvos nélkül maradhat a település. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több környező településen is orvoshiány van.
Szomódot is elérte az orvoshiány
Hiába újították fel pár évvel ezelőtt szépen a szomódi orvosi rendelőt, egyelőre bizonytalan, hogy jövőre ki fogadja majd a betegeket. A polgármester ugyanis arról számolt be, hogy a jelenlegi nyugdíjas háziorvos az év végével elköszön a praxisától.
– A település háziorvosa, dr. Jordán Gyula doktor úr 2025. márciusában arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy háziorvosi praxisát 2025.10.31-én tíz év kórházi- és 42 év Szomódon töltött háziorvosi szolgálat után szeretné befejezni. Az utóbbi 17 évet már így is nyugdíjasként vitte. Doktor úrral együtt kezdtük keresni az utódját, amely nem egyszerű feladat a jelenlegi orvoshiány miatt. Sajnos komoly jelentkező nem volt – magyarázta Cellár József. Még fél évig, a vonatkozó törvények miatt, a praxis csak helyettesítéssel tölthető be, kivéve, ha valaki megvásárolja azt.
– A helyettesítő orvos megtalálása is komoly kihívás! Ezalatt az idő alatt a praxist az önkormányzatnak kell üzemeltetni, melyhez működési engedélyt kell kérnünk, amiben meg kellene neveznünk a helyettesítő orvos személyét. Ezért Jordán doktor úr kérésünknek eleget téve, úgy döntött, hogy a háziorvosi munkát továbbra is vállalja az év végéig, ezzel segítve azt, hogy senki ne maradjon ellátatlanul – a polgármester hozzátette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ellátásban ne legyen fennakadás, és időben sikerüljön új orvost találni Szomódra.
A Kemma.hu kérdésére azt is elmondta, hogy a testület jóváhagyásával albérleti támogatással tudnák segíteni az új háziorvost.
Nem egyedi eset
Ez a probléma azonban nem egyedi: a háziorvoshiány évek óta országos gond, és Tata is komoly nehézségekkel küzd ezen a téren. A gyermekorvoshiány már régóta nyomja a város vállát, nemrég pedig a 3. számú gyermekorvosi körzet megszűnésével új fejezet kezdődött az ellátásban.
Ezt minden szülőnek tudnia kell: így változnak a gyermekorvosi körzetek Tatán
A tatai képviselő-testület azóta döntést hozott: a város átalakítja a gyermekorvosi körzeteket, hogy az ellátás hosszú távon is biztosított legyen. A cél, hogy a hat jelenlegi körzet helyett öt működjön a jövőben, mindegyik teljesítve a jogszabály által előírt minimumlétszámot. Az új felosztás nemcsak adminisztratív változás: több száz tatai családnak kell új orvoshoz bejelentkeznie.
Most Szomódon is az a legfontosabb cél, hogy az átmeneti időszakban is biztosított legyen a lakosok ellátása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy a település mielőbb új háziorvost kapjon.