Bajban Szomód: háziorvos nélkül maradhat a település

Szomód újabb nehézséggel néz szembe: háziorvos nélkül maradhat a település. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több környező településen is orvoshiány van.

Egyre több települést érint az orvoshiány, most Szomódon keresnek új háziorvost

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szomódot is elérte az orvoshiány

Hiába újították fel pár évvel ezelőtt szépen a szomódi orvosi rendelőt, egyelőre bizonytalan, hogy jövőre ki fogadja majd a betegeket. A polgármester ugyanis arról számolt be, hogy a jelenlegi nyugdíjas háziorvos az év végével elköszön a praxisától.

– A település háziorvosa, dr. Jordán Gyula doktor úr 2025. márciusában arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy háziorvosi praxisát 2025.10.31-én tíz év kórházi- és 42 év Szomódon töltött háziorvosi szolgálat után szeretné befejezni. Az utóbbi 17 évet már így is nyugdíjasként vitte. Doktor úrral együtt kezdtük keresni az utódját, amely nem egyszerű feladat a jelenlegi orvoshiány miatt. Sajnos komoly jelentkező nem volt – magyarázta Cellár József. Még fél évig, a vonatkozó törvények miatt, a praxis csak helyettesítéssel tölthető be, kivéve, ha valaki megvásárolja azt.