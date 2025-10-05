Világ zászlói kvíz - Mutasd meg, te mennyire vagy otthon a világ ismeretében

október 5., vasárnap

Az országzászló kvíz mindenkit próbára tesz, aki úgy érzi, otthon van a világ ismeretében. Az országzászló kvíz segít felfedezni, mennyire ismered a nemzetek színeit és szimbólumait, miközben szórakoztató kihívást is nyújt. Te felismered a legismertebb zászlókat első ránézésre?

Varga Panna

Az országzászló kvíz arra is rávilágít, hogy a zászlók nem pusztán színes textildarabok, hanem minden nemzet lelkének lenyomatai. Egyesek ősi hagyományokat idéznek, mások harcok és forradalmak emlékét hordozzák, míg vannak, amelyek a természet szépségeit vagy az égbolt szimbólumait viselik magukon.

Országzászló kvíz
Országzászló kvíz- Te vajon mennyit ismersz közülük?
Forrás:  Shutterstock

Ha körbenézünk a világban, rájövünk, milyen sokféleképpen mesélhet el egy lobogó egy történetet. Vannak zászlók, amelyek egyszerű formákkal, néhány erőteljes színnel váltak világszerte ismertté, és akadnak olyanok is, amelyek apró részletekben rejtenek kódolt üzenetet. Egy-egy zászló mögött királyok, forradalmárok, népek és hitvallások állnak - mind-mind saját jelképekkel és jelentésekkel.

Most egy játékra hívunk: tedd próbára magad, mennyire figyeltél az iskolai földrajzórákon, a híradókban vagy éppen az utazásaid során! Ez az országzászló kvíz segít felfedezni, mennyit ismersz a világ sokszínű nemzeteiből. Talán lesz olyan zászló, amelyet azonnal felismered de olyan is, amelynél elbizonytalanodsz - pont ez adja a játék igazi izgalmát. A zászlók világa olyan, mint egy kaleidoszkóp: minden szín, minden minta egy újabb történetet idéz fel. Légy kíváncsi, merülj el bennük, és nézd meg, hányat ismersz fel a tíz közül. Ki tudja, talán közben kedvet kapsz ahhoz is, hogy utánaolvass a lobogók mögött rejlő legendáknak.

1.
Melyik ország zászlaja piros-fehér-zöld vízszintes trikolór?
2.
Ez a piros zászló fehér kereszttel Svájc jelképe.
3.
Melyik ország zászlaján látható a vörös kör fehér alapon?
4.
A kék-sárga-kék trikolór melyik ország zászlója kereszt formában?
5.
Melyik ország zászlóján látható a piros juharlevél?
6.
Zöld, fehér és narancssárga függőleges sávok, középen kék kerék-melyik ország zászlaja?
7.
Melyik ország zászlaja piros-fehér-fekete vízszintes csíkokból áll, középen két zöld csillaggal?
8.
Melyik ország zászlaja látható a képen?
9.
A fekete-piros-sárga vízszintes zászló melyik országé?
10.
Fehér alapon piros kör, körülötte zöld mező – melyik ország zászlaja?

Országzászló kvíz - Pontozás

  • 0–3 helyes válasz:
     Kezdő utazó 
    Még csak most indulsz felfedezni a világ zászlóit. Ne csüggedj, minden nagy utazás az első lépéssel kezdődik!
  • 4–6 helyes válasz:
     Világjáró tanonc 
    Több országot már felismersz, de még akadnak fehér foltok a térképen. Jó úton jársz, csak gyakorolj tovább!
  • 7–8 helyes válasz:
     Zászlómester 
    Igazi műveltségi szintet értél el! A zászlók történetei és színei nem idegenek számodra. Még egy kis csiszolás, és bajnok lehetsz.
  • 9–10 helyes válasz:
     Nemzetközi nagykövet 
    Le a kalappal! Hibátlanul ismered a világ zászlóit. Te biztosan nem tévednél el egy olimpiai megnyitón vagy egy világbajnokságon sem.
